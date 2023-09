Séisme au Maroc : "Ma famille a peur que ça recommence", s'inquiète un Girondin

632 morts et 329 blessés selon un bilan provisoire. Un séisme de magnitude 7 sur l'échelle de Richter qui en comporte 9. Dans la nuit de vendredi à samedi 9 septembre, aux alentours de 23h, un puissant séisme a frappé le centre du Maroc, dans la province d'Al Haouz, au sud-ouest de Marrakech.

Hassane Ammar, président de l'association des musulmans de Libourne a contacté sa famille vivant au Maroc. Elle vit à El-Jadida, à plus de 200 kilomètres de Marrakech, l'une des villes les plus touchées par le séisme.

"Ils ont vécu une nuit terrible"

Une nuit d'angoisse. En découvrant ce matin la catastrophe, Hassane a automatiquement appelé sa famille : "Ils m'ont raconté qu'ils ont vécu une nuit terrible. Ils n'ont pas dormi de la nuit, ils ont quitté leur maison pour aller dehors" raconte-t-il. Car même s'il n'y a pas eu de dégâts physiques et matériels à El-Jadida, la famille a vécu "une nuit de peur. Ils avaient peur de rester à la maison et qui leur arrive quelque chose".

"Il y a eu un tremblement chez eux, mais c'était faible" ajoute-t-il. Depuis, sa famille a regagné leur maison, mais toujours avec la boule au ventre : "Ma famille a peur que ça recommence".

Au sein de l'association des musulmans de Libourne, Hassanne et les bénévoles vont discuter de l'aide qu'ils pourraient apporter pour soutenir la situation sur place comme ils peuvent : "On est inquiet, et on a une grosse pensée à tous ces gens qui sont morts, et tous ces gens qui sont blessés. Mais on a aussi une grande pensée à toutes les familles, beaucoup n'ont plus de maison, plus de logement".