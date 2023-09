Séisme au Maroc : "on a eu l'impression que ça a duré une éternité" témoigne un pharmacien d'Orléans

Quatre jours après le puissant séisme qui a frappé le Maroc dans la nuit de vendredi à samedi , les recherches se poursuivent, mais les espoirs s'amenuisent considérablement sur place. Le bilan, encore provisoire, est de 2.900 morts, quasiment 2.600 blessés, et environ 300.000 personnes qui n'ont plus de toit et dorment encore dans la rue.

ⓘ Publicité

Hicham Amarti est pharmacien, il exerce dans le quartier de la Source à Orléans dans le Loiret, et il était en vacances en famille au Maroc à Marrakech quand le séisme s'est produit dans la zone. "Pendant deux ou trois secondes, je n'ai pas compris ce qu'il se passait, mais il y a eu un gros bruit, un peu comme si un camion vous fonçait dessus," se souvient-il.

Pas de blessé parmi leurs proches

Il est un peu plus de 23h ce vendredi soir, Hicham Amarti se rappelle "tout s'est mis à trembler en même temps, c'était une ambiance de fin du monde". Il va alors cherche son épouse et sa fille qui étaient dans une autre chambre pour quitter le bâtiment.

"Ma femme dormait profondément elle s'est pas trop rendu compte, ma fille, oui, et elles venaient juste de se réveiller, elles étaient encore dans la chambre et elles sont sorties, c'est là où on a compris." Ils vont passer la nuit dehors et prendre des nouvelles des proches, "on a bien sûr appelé tous les membres de notre famille sur Marrakech. Et on a eu de la chance, chez nous, personne n'a été blessé".

"Le moindre bruit nous fait sursauter"

Hicham Amarti est toujours à à Marrakech ce mercredi, lui et sa famille rentreront en fin de semaine comme c'était prévu, même si le séisme a été un traumatisme. "On craint tous la réplique. Nous, on a pris la décision de dormir à l'intérieur, mais notre chambre est au rez-de-chaussée et on est à un mètre de la porte qui donne à l'extérieur. Donc la porte en la laisse ouverte, on dort en fait sans dormir, parce qu'on dort très peu" constate-t-il. "Le moindre bruit nous fait sursauter et on a toujours l'impression que ça revient parce que ça a été tellement soudain (...) ça n'a duré que 20 secondes, mais on a eu l'impression que ça a duré une éternité, vraiment une éternité".

Alors que les appels aux dons se multiplient et que les secours s'affairent, sur place, Hicham Amarti "sent que les choses s'organisent effectivement et on sent que l'aide internationale arrive (...) on a vu vraiment un flot continu de camions plus ou moins grands, plus ou moins importants, etc, qui allaient vers la vallée de l'Ourika". Il s'efforce aujourd'hui de réunir des dons avec l'appui de l'association à laquelle appartient sa nièce, Les Cœurs Blancs, basée à Oujda au Maroc.

Le séisme de magnitude 7 qui a frappé le Maroc le vendredi 8 septembre, a fait au moins 2.681 morts et 2.501 blessés, selon un nouveau bilan publié par le ministère de l'intérieur marocain, le lundi 11 septembre. © Visactu - Visactu