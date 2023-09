Séisme au Maroc : "On s'est retrouvé dehors, en pleine nuit, pieds nus et en pyjama", témoigne une Briviste

Plus de mille personnes ont péri dans un puissant séisme qui a frappé le Maroc dans la nuit de vendredi à samedi , provoquant d'énormes dégâts. Le bilan reste provisoire. Le tremblement de terre de magnitude 6,8 sur l'échelle de Richter, a semé la panique à Marrakech, où se trouvent énormément de touristes. Pauline, une Briviste, est justement arrivée avec ses amies le soir du tremblement de terre.

Elle a ressenti les secousses, une fois arrivée à l'hôtel. "D'un coup, on a senti le bâtiment vibrer. On a entendu en même temps comme un bruit sourd. On a imaginé que c'était une explosion, mais ça continuait à trembler. Ça nous a paru extrêmement long. Le monsieur qui s'occupe du riad, nous a dit qu'il fallait qu'on sorte tous dehors, sur une place. Alors on s'est retrouvé dehors, en pleine nuit, pieds nus et en pyjama. C'était une ambiance très stressante" témoigne la jeune femme.

"On attend notre vol retour"

Pendant deux heures, avec ses amies et d'autres touristes et locaux, elle est restée dehors sur une place de Marrakech. Tous ont fini par rentrer à l'hôtel, mais sans vraiment trouver le sommeil. Pauline a même pensé à regarder les vols retour mais n'en a trouvé aucun . La cellule de crise mise en place par la France a permis aux Français au Maroc de contacter les services de l'ambassade.

"L'ambassadeur est briviste, et nous aussi, du coup on a pu échanger avec lui. Il a essayé de nous rassurer. Il nous a dit que les dégâts étaient principalement matériels à Marrakech. Donc on attend notre vol retour mardi. Voilà, on est toutes ensemble donc ça va. Ça permet de resserrer les liens et on voit que tout le monde est solidaire" relativise Pauline, encore choquée par ce qu'elle a vécu.

"Le séisme nous a réveillé"

Des secousses ont également été ressenties dans la capitale Rabat, ainsi qu'à Casablanca, Essaouira et Agadir. C'est là que vit Hélène Tassin, une Corrézienne qui tient un écolodge, un hébergement touristique. "Le séisme nous a réveillés. On est resté sous un poteau porteur pendant la durée du tremblement de terre. Ensuite, on a couru dehors dans la nature. On est restés là jusqu'à 2h30 du matin. On avait bien sûr pensé à couper l'électricité pour éviter d'autres problèmes. Le réseau de téléphone était saturé. Par contre, on avait un WhatsApp, donc on pouvait prendre des nouvelles et rassurer nos proches" raconte Hélène Tassin. Heureusement, plus de peur que de mal : aucun blessé, ni dégâts matériels.

Forcément, la Corrézienne pense au tremblement de terre d'Agadir, il y a plus de 60 ans. "Depuis cet évènement, les constructions à Agadir sont parasismiques. Du coup, c'est très solide ici. Par contre, c'est vrai que c'était très impressionnant. Il y a eu plusieurs mouvements de panique, les gens étaient dans les rues. Là, on a vraiment un sentiment d'impuissance et aussi d'humilité face à la nature" s'émeut Hélène Tassin.