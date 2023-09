Séisme au Maroc : où et comment aider les sinistrés dans le Gard et en Lozère ?

Six jours après le terrible séisme qui a secoué le Maroc, et fait jusqu'ici plus de 2.900 morts, la solidarité s'organise dans le Gard et en Lozère. Les associations locales recueillent des fonds, et des dons de produits de première nécessité pour venir en aide aux rescapés.