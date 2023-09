Séisme au Maroc : où et comment aider près de chez vous ?

Un séisme de magnitude 6,8 a provoqué la mort de près de 2.500 personnes au Maroc, piégées sous les décombres. Alors que les sauveteurs tentent toujours de retrouver des survivants, la solidarité s'organise en France. La Croix Rouge et le Secours populaire ont lancé un appel à la solidarité, tout comme la Fondation de France qui a lancé un appel aux dons, relayé par France Bleu et les antennes de Radio France. Dans les départements, les initiatives locales et les collectes de dons se multiplient. France Bleu vous dit où et comment aider la population marocaine près de chez vous.

Calvados

L'Association Islamique et Culturelle du Calvados organise une collecte de fonds à la mosquée d'Hérouville-Saint-Clair le vendredi 15 septembre, indique France Bleu Normandie .

Charente-Maritime

L'Acmar, l'association culturelle des musulmans de l'agglomération rochelaise, a lancé une cagnotte en ligne . Les dons récoltés seront distribués en priorité dans les villages les plus ruraux des régions où les dégâts sont recensés. L'Acmar espère pouvoir réunir environ 10.000 euros. Pour donner, vous pouvez cliquer sur ce lien .

Doubs

Le collectif bisontin de soutien au peuple marocain lance un appel aux dons. Vous pouvez vous rendre sur le site de la mairie de Besançon .

Drôme

L'association Franco-Turque de Valence dans la Drôme a lancé une cagnotte. Elle est ouverte jusqu'au 15 septembre prochain. Vous pouvez apporter vos dons au siège de l'association à Valence : 50-52 Rue Ferdinand de Lesseps.

Ille-et-Vilaine

L'association Ar Maure à Rennes a ouvert une cagnotte en ligne pour recueillir des fonds. Ils seront envoyés directement aux personnes sur place avec du matériel notamment dans les régions les plus reculées et démunies.

Landes

Le magasin de Mont-de-Marsan "La Boutique Concept Store" va envoyer un camion rempli de vêtements et produits de première nécessité au Maroc ce mercredi. Vous avez jusqu'à mardi soir pour faire des dons au 38 rue Frédéric Bastiat à Mont-de-Marsan. Il est ouvert de 10h à 19h ce lundi et mardi.

Loire

Une collecte de vêtements est organisée à la maison des assistantes maternelles de Rive-de-Gier, les P'tits chatons, au 8 rue du 1er mai , de préférence le matin de 7h30 à midi puis en fin de journée de 16 à 17 heures.

Loire-Atlantique

L'association des Marocains en Loire-Atlantique (AMEL) , basée dans le quartier du Breil à Nantes, organise plusieurs points de collecte de matériel autour de Nantes et une cagnotte en ligne . L'association attend des pansements, bandages, désinfectant, du Doliprane, des couvertures et des sacs de couchage. La cagnotte en ligne servira à payer le transport pour acheminer les dons.

Marne

La Grande Mosquée de Reims se mobilise et appelle aux dons. Toutes les informations sont à retrouver dans cet article de France Bleu Champagne-Ardenne.

Mayenne

L'association franco-marocaine de la Mayenne a lancé une cagnotte en ligne .

Meurthe-et-Moselle

L'agglomération du Grand Nancy a lancé un appel aux dons jusqu'à vendredi , avec une collecte à l'Hôtel de ville. Les dons sont possibles de 10h à 17h. Le Grand Nancy demande des produits de première nécessité : vêtements, produits d'hygiène, denrées non périssables, produits de parapharmacie (de type pansements, bandes) ou des fournitures de puériculture.

Savoie et Haute-Savoie

Toutes les initiatives en Savoie et en Haute-Savoie sont à retrouver dans cet article de France Bleu Pays de Savoie .

Seine-Maritime

L’Association culturelle des Marocains de Normandie a lancé un appel aux dons financiers, mais aussi matériel, comme des vêtements enfants et adultes ou des couvertures. Des collectes ont débuté devant des supermarchés rouennais, organisées par Triangle Supermarché France.

Somme

L'association franco-marocaine de Picardie, les Deux Rives, a décidé de lancer une collecte de dons matériels et une cagnotte. L'association cherche donc en priorité des sacs de couchage et des couvertures "neufs ou propres", des produits d'hygiène, des serviettes hygiéniques, des couches et des vêtements d'hiver.

Les dons peuvent être déposés au 51, rue Saint-Maurice, à Amiens, tous les soirs de la semaine entre 18h et 20h. Les Deux Rives comptent aussi mettre en place des points de collecte dans des supermarchés et des écoles. L'Amicale des travailleurs et commerçants marocains d'Amiens a également lancé une cagnotte pour acheter des tentes et des produits de première nécessité.

Une urne est aussi installée depuis ce lundi au rez-de-chaussée de l’Hôtel de Ville de Beauvais.