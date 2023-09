Séisme au Maroc : où et comment apporter votre aide en Savoie et Haute-Savoie ?

Après le puissant séisme de magnitude 6,8 qui a dévasté la région de Marrakech au Maroc vendredi soir, faisant au moins 2.000 morts et des centaines de blessés , la solidarité s'organise en Savoie et Haute-Savoie. De nombreux appels et initiatives locales sont relayés sur les réseaux sociaux.

France Bleu s'associe à la Fondation de France

France Bleu, comme toutes les antennes du groupe Radio France, relaye l'appel aux dons lancé par la Fondation de France . La Fondation, présente depuis de nombreuses années dans cette zone, a mobilisé dès samedi 250.000 euros. L'appel aux dons vise à renforcer son action et aider les milliers de familles touchées par cette catastrophe, notamment dans les territoires les plus isolés.

Aix-les-Bains et Chambéry solidaires

Sur Facebook , le maire d'Aix-les-Bains et président de Grand Lac Renaud Beretti annonce l'organisation d'une collecte au profit des Marocains. "Devant l’ampleur du séisme qui a frappé de manière tragique le Maroc, et en accord avec nos amis marocains d’Aix-les-Bains, à qui j’exprime nos pensées et notre soutien, la municipalité organise une collecte dont les modalités seront précisées prochainement".

Thierry Repentin, le maire de Chambéry, qui a initié cette année un accord de coopération internationale avec la commune de Taroudant, touchée par le séisme, annonce sur Facebook que sa ville "sera au rendez-vous de la solidarité". "Je veux témoigner de mes pensées sincères à la communauté marocaine de Chambéry mais aussi à nos amis de Taroudant (...) la ville de Chambéry, en lien avec l’Association des Maires de France, sera au rendez-vous de la solidarité".

Plusieurs collectes en Haute-Savoie

Seynod : L'association Salem, basée à Seynod, annonce ce dimanche l'organisation d'une collecte entre 10h et 18h au 272, route des Bauches à Sillingy. Les personnes qui le souhaitent sont invitées à venir déposer tentes, sacs de couchage, produits d'hygiène, kits de premiers secours, ou encore denrées alimentaires type pâte, riz, conserves.

Annemasse : l'association Nour, de la mosquée d'Annemasse, lance sur son site internet une collecte de dons financiers. "Une enveloppe dédiée à la collecte sera disponible au bureau de l'association à l'intérieur de la mosquée, et une grande collecte sera organisée le vendredi 15 septembre après la prière du vendredi", indique l'association.

Vétraz-Monthoux : l’association Ifrani, basée à Vétraz-Monthoux, qui met en place des actions d'entraide dans les villages reculés du Maroc, lance une collecte de matériel médical et paramédical pour soutenir les personnes touchées par le récent séisme dans les provinces d’Al Haouz, Marrakech, Ouarzazate, Azilal, Chichaoua et Taroudant.

Glières-Val-de-Borne : l’association Tiffaouine – Le Reposoir , qui récolte des fonds pour améliorer la vie quotidienne des habitants de plusieurs villages du Haut-Atlas (dont Tisgharine et Matate) annonce que "le bénéfice de la soirée couscous prévue le samedi 23 septembre 2023 sera destiné aux sinistrés de nos villages et à la remise en état des réseaux et de l'école selon le constat qui sera transmis ultérieurement".