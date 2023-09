Séisme au Maroc : plus de 2.000 morts, un deuil national de trois jours commence

Au Maroc, le bilan du tremblement de terre qui s'est produit tard dans la nuit le 8 septembre continue de s'alourdir. Il s'élève à au moins 2.012 morts et 2.059 blessés, dont 1.404 sont dans un état très grave, selon le ministère marocain de l'Intérieur. Un deuil national de trois jours commence, tandis que les opérations de recherche se poursuivent dans les décombres.

ⓘ Publicité

La province d'Al-Haouz, où se situait l'épicentre du séisme, et celle de Taroudant, situées au sud-ouest de la ville touristique de Marrakech, sont les plus endeuillées. Ce séisme, de magnitude 6,8 selon le service sismologique américain, est le plus puissant à avoir jamais été mesuré au Maroc, et le plus meurtrier dans le pays depuis celui qui avait détruit Agadir, en 1960, tuant près de 15.000 personnes

Des villages rasés par la secousse

Dans les régions les plus touchées, des villages entiers ont été anéantis par la secousse et des familles décimées. "Trois de mes petits enfants et leur mère sont morts, ils sont encore sous les débris, il n'y a pas si longtemps on jouait ensemble", déplore un septuagénaire interrogé par l'AFP. L'enterrement des victimes extraites des décombres a commencé.

A Marrakech, les ruelles de la Mellah, le quartier juif historique, sont jonchées de débris. Des dizaines de personnes ont passé leur deuxième nuit dehors, de crainte que leurs logements endommagés ne s'écroulent sur eux. La secousse a également été ressentie à Rabat, Casablanca, Agadir et Essaouira.

Le séisme s'est produit au sud-ouest de Marrakech. © Visactu

Un Français décédé, huit blessés

Le Quai d'Orsay a annoncé samedi soir qu'un ressortissant français figurait parmi les victimes à Agadir, "suite à un malaise cardiaque pendant le séisme". Huit Français blessés ont également été identifiés. Anne-Claire Legendre, porte-parole du ministère français des affaires étrangères, a indiqué ce matin sur franceinfo que leur prise en charge par l'ambassade de France était en cours.

Plus de 8.000 Français étaient répertoriés dans la circonscription de Marrakech au moment du tremblement de terre, indique la parole-parole du ministère, mais le nombre exact de touristes est difficile à évaluer. La priorité n'est pas à l'heure actuelle de les rapatrier, mais de répondre aux questions et besoins sur place. Les deux numéros mis en place à l'ambassade de France au Maroc et au ministère à Paris ont reçu samedi "plus de 4.000 appels".

Les aéroports marocains n'ont pas été touchés par la secousse, rappelle Anne-Claire Legendre, "Air France a annoncé le maintien des vols". Ceux qui le souhaitent peuvent donc rentrer chez eux. La porte-parole du Quai d'Orsay invite les Français à "ne pas se rendre dans la circonscription de Marrakech", pour ne pas perturber les opérations de secours.

Si des touristes "veulent rentrer prématurément, on leur facilitera le retour si ça ne perturbe pas les secours", indique de son côté Jean-Pierre Mas, président des entreprises du voyage, toujours sur franceinfo, "Les touristes qui sont à Marrakech et dans un voyage organisé par l'opérateur sont aujourd'hui en sécurité dans les hôtels. Il n'y a pas d'excursion, il n'y a pas de sortie pour aujourd'hui et certainement demain pour ne pas perturber les secours." Selon lui, les Français représentent un tiers des "13 millions de touristes qui vont au Maroc chaque année".

Des étrangers dorment dans l'aéroport de Marrakech en attendant leur vol de retour après le séisme qui a frappé le Maroc. © Maxppp - YOAN VALAT

La France est prête à répondre à l'appel du Maroc pour apporter son soutien aux secours, avec des forces de la Protection civile et des moyens cynophiles. Le fonds d’action extérieure des collectivités territoriales a déjà permis de collecter "plus de deux millions d'euros".

L'aide internationale prête à se déployer

"Emmanuel Macron s'est entretenu samedi avec le roi Mohammed VI", indique ce dimanche sur franceinfo le député Renaissance Karl Olive. Le souverain marocain ne s'est pas encore adressé à la population, mais un communiqué et une photo le montrent au Palais Royal de Rabat, présidant "une séance de travail consacrée à l’examen de la situation".

De nombreux autres pays ont proposé leur aide, y compris l'Algérie dont les relations avec son voisin sont houleuses. Selon la Croix-Rouge internationale, les besoins sont immenses et devraient durer "des mois, voire des années".

Le Maroc n'a pas officiellement demandé l'aide de la communauté internationale. "Ce n'est pas étrange", assure Helena Ranchal, directrice des opérations à l'ONG médecin du monde. "Le Maroc est un État fort avec un sytème de santé structuré" rappelle-t-elle, "il y a énormément d'évaluation en cours. Ce n'est pas anodin une demande d'aide internationale. Il faut une bonne coordination (...) Ça ne sert à rien d'y aller si on ne sait pas où aller sur place."