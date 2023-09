Séisme au Maroc : quatre Ardéchois et deux Drômois font de l'humanitaire pendant leurs vacances

"On a longtemps hésité mais on a décidé de partir quand même au Maroc, on ne voulait pas rester sans rien faire sachant qu'on est secouristes", témoigne Mailys, infirmière habitant Serves-sur-Rhône. Six Ardéchois et Drômois, à la place de leurs vacances, ont aidé la population locale au Maroc après le séisme. Ils avaient prévu de longue date un séjour sur place, atterrissage le dimanche 10 septembre, ils ont pris la décision de maintenir**, comme l'explique Mailys, même après la secousse de magnitude 6,8, le vendredi 8 septembre au soir. Les six sont en fait trois couples d'amis, trois infirmières dont deux sont mariées à deux pompiers, soit cinq secouristes.

"On ne savait même pas si on serait en capacité d'aider mais on a rassemblé en quelques heures quelques médicaments, de quoi faire des bandages, on a mis ça dans nos valises", raconte Mailys. Sur place, effectivement, l'aide de la France n'a pas été sollicitée, il faut être prudent pour éviter l'incident diplomatique. "J'avais des contacts dans la région et j'ai pu identifier un petit village qui avait besoin d'aide, appeler les bonnes personnes là-bas pour qu'on puisse venir", raconte Frédéric, habitant de Sarras (Ardèche). Le groupe des six se rend donc dans un petit village, proche de Ouarzazate.

Atèles en bois et paysage dévasté

Les secouristes ont fabriqué des atèles de fortune

"Là-bas, le paysage est dévasté, on n'était quand même loin d'imaginer ça, 200 habitations sont par terre, quasiment tout le village. Et ce n'est pas comme à Marrakech où l'aide est arrivée très vite", décrit Mailys. "Les gens dorment dehors, ou alors dans les écoles qui ont tenu debout. Il manque des matelas, des couvertures, des médicaments aussi car l'approvisionnement des pharmacies est coupé", ajoute Frédéric. Avec les moyens du bord et le peu qu'ils ont pu emmener, les secouristes parviennent à panser quelques plaies, à fabriquer des atèles aussi, "avec un bandage et un morceau de bois", raconte Mailys. "Beaucoup d'accompagnement psychologique aussi, avec la difficulté de la barrière de la langue".

Les trois couples vont rentrer à Serves-sur-Rhône, Sarras et Gilhoc-sur-Ormèze (Ardèche) vendredi, si tout va bien. Les vacances auront été marquantes, pas forcément reposantes, même si d'ici leur départ aucune autre opération de secours n'est prévue pour le groupe des six. "Par nos formations de secouristes, on ne se voyait pas passer des vacances au bord d'une piscine alors qu'à côté des villages ont besoin", conclut la drômoise.