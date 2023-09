Séisme au Maroc : un appel aux dons lancé à Nancy

La solidarité se met en place à la métropole du Grand Nancy pour apporter de l'aide au Maroc, frappé de plein fouet par un violent séisme de magnitude 7 sur l'échelle de Richte r dans la nuit de vendredi à samedi dernier. Le dernier bilan dépasse les 2.000 morts, et risque de s'aggraver dans les jours qui viennent. L'agglomération a lancé un appel aux dons jusqu'à vendredi, avec une collecte à l'Hôtel de ville.

L'élan de solidarité nancéien

Dès l'ouverture de la salle Mienville à 10 heures ce dimanche 10 septembre, à la mairie de Nancy, les donateurs sont venus progressivement déposer de gros cabas, chargés de vêtements en tout genre. "Des vêtements de bébé, des serviettes, des couvertures, énumère Cyrielle, qui vient de poser son chargement sur une grande table, je trouve que c'est important de pouvoir aider, souvent on accumule tellement de choses chez soi."

A ses côtés, Antony a lui aussi répondu présent à cet élan de solidarité, d'autant qu'il était en séjour à Marrakech il y a à peine quelques jours : "J'y étais vendredi dernier, et là avec le séisme... Tout ce qu'on a visité, on a vu les images à la télévision, donc c'était important de donner aujourd'hui." La plupart des dons sont des vêtements, du linge, des draps et couvertures, qui sont ensuite triés par des bénévoles. "Homme, femme, fille, garçon, comme ça, ça va leur faciliter la tâche pour envoyer là-bas", décrit Sarah au milieu d'une dizaine de cartons.

Remplir un semi-remorque

La mairie a mis à disposition une salle pour collecter et stocker l'ensemble des dons. Une urne permet de déposer de l'argent, il y a également des boites de conserve, du matériel médical ainsi que des médicaments. L'opération est pilotée par Action contre la faim 54, en lien avec plusieurs associations marocaines. "Nous sommes en contact avec des transporteurs qui vont nous aider à acheminer tout cela", observe Omar Abbadi, président d'Action contre la faim 54. Le transport se fera gratuitement, ou du moins à des prix très réduits.

Le premier objectif serait de remplir un camion semi-remorque pour partir en direction du Maroc dès le week-end prochain, ou en début de semaine prochaine. La collecte se tient jusqu'à vendredi, de 10h à 17h de manière ininterrompu. Une réunion est prévue ce lundi soir entre la mairie et les associations pour peaufiner la logistique de ce convoi humanitaire.