Séisme au Maroc : un concert caritatif organisé à Audincourt

Un concert de solidarité pour le Maroc, à Audincourt. Sortez vos agendas, ce sera le samedi 4 novembre au Moloco. Une annonce faite une semaine jour pour jour après le séisme qui a fait 3.000 morts et des centaines de milliers de sinistrés dans au Maroc.

ⓘ Publicité

L'évènement caritatif est organisé par la salle de concert, la ville d'Audincourt, l'association ALIF et le Crédit mutuel. Et on connait déjà le nom de la tête d'affiche : l'artiste Souad Massi. L'artiste franco-algérienne est une figure de la chanson pop-folk depuis plus de 20 ans, elle tient à témoigner de sa solidarité avec le peuple marocain.

La billetterie pour ce concert est ouverte depuis ce vendredi, comptez 25 euros le billet. Les recettes seront reversées au Secours Populaire, déjà investi auprès des marocains depuis le séisme.