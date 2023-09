Séisme au Maroc : un drame qui touche aussi des familles paloises

"Je suis effondrée". Fatima, habitante de Pau, est revenue en France vendredi 8 septembre, jour du séisme au Maroc, après avoir passé un mois là-bas, chez sa famille. En se réveillant samedi matin, c'est l'effroi. Trois jours après le tremblement de terre, de magnitude 7 le bilan continue de grimper. Plus de 2000 personnes sont mortes. Un drame qui résonne aussi chez les Béarnais, notamment dans le quartier Ousse-des-Bois à Pau, où certains habitants ont des proches au Maroc.

"Ils ont dormi sur la route"

La femme de Kamel est en ce moment à Casablanca. Le séisme a été moins fort là-bas, mais elle a quand même eu très peur. "Elle est sortie dans la rue avec sa famille, et tous les habitants de notre quartier. Ils ont dormi sur la route, de peur qu'il y ait un effondrement. J'ai vu les images, je me suis senti impuissant", explique Kamel. Il a décidé de se rendre en voiture au Maroc, avec du matériel médical.

"Ma nièce est à Marrakech avec ses deux enfants. Le petit de 13 ans n'arrête pas de pleurer en répétant qu'il a failli mourir. Les larmes coulent", raconte Fatima, une autre habitante du quartier. Comme elle, ils sont nombreux à être bouleversés par le drame.

Centraliser les aides

De leur côté, les associations essaient de s'organiser pour venir en aide aux Marocains. "Nous sommes en contact avec des associations locales qui nous disent ce dont elles ont besoin", explique Abderrazak Bioudi, membre de l'association humanitaire paloise Daraa. Une réunion doit être organisée ce lundi, avec d'autres collectifs et la mosquée de Pau pour organiser un convoi humanitaire. "On pourrait acheminer des vêtements, des médicaments, des groupes électrogènes, des tentes et des couvertures. On essaie de centraliser".

La mairie de Pau a déjà annoncé se joindre à l'élan de solidarité même si on ne sait pas sous quelle forme pour le moment. Le président du conseil départemental, Jean-Jacques Lasserre, "proposera aux élus départementaux, lors de la prochaine commission permanente du 22 septembre, le vote d’une aide exceptionnelle pour le Maroc endeuillé", a indiqué le Département dans un communiqué.