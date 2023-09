Séisme au Maroc : un Stéphanois organise la distribution de l'aide aux sinistrés

Le gérant des Halles Vivaldi, la supérette du quartier de Montreynaud à Saint-Étienne, espère chaque jour pouvoir acheminer de l'aide aux sinistrés du séisme qui a touché le Maroc vendredi soir.

Ahmed Bahman se trouvait à Agadir avec se parents quand la terre a tremblé. "Dans chaque malheur, il y a du bien. Je suis sur place, je peux aider", souligne-t-il.

"Dès le lendemain, le commerçant a mobilisé son réseau pour appeler aux dons. Des transferts d'argent pour plus de 3.600 euros, d'après sa publication ce dimanche 10 septembre. "J'ai pu faire acheter 220 couvertures et de la nourriture dès ce dimanche", détaille Ahmed Bahman. "Maintenant nous cherchons un transporteur. Et nous allons essayer de faire ça au jour le jour. Que l'argent récolté la veille soit utilisé dès le lendemain pour venir en aide aux villages. Les premiers sont à environ 60 km d'Agadir. Et c'est le plus efficace, des dons financiers pour acheter sur place et soutenir aussi l'économie locale".