Séisme au Maroc : une collecte de matériel scolaire à Saint-Étienne

C'est Ali Rasfi, militant associatif à Saint-Étienne, également conseiller municipal socialiste, qui a eu l'idée de lancer cette collecte pour envoyer du matériel scolaire aux enfants marocains victimes du séisme.

"On a peur que certains enfants, la rentrée scolaire soit gâchée par tous ces événements, explique Ali Rasfi. On veut que rapidement ils puissent retrouver le chemin de l'école. Pour cela, il va falloir du matériel. Donc on fait un appel aux dons sur tout ce qui est matériel pédagogique, trousse, cartables, stylos, gommes, etc. Qu'ils puissent rapidement reprendre les cours. On va stocker tout ce matériel sur un dépôt à Saint-Étienne et on va l'acheminer directement sur place. Il ne faut pas que les séquelles et le traumatisme soient trop grands. L'école est le meilleur moyen de passer à autre chose et d'oublier temporairement ce qu'il s'est passé et surtout donner un message d'espoir rapidement à ces enfants-là".

Dans quelques jours, Fatima Loukili, enseignante à Saint-Étienne, va partir à Marrakech pour un premier bilan sur place.

"Aujourd'hui, on parle un peu dans le vague. C'est pour ça qu'on se déplace pour voir sur quoi on peut agir. Je suis accueillie par des personnes de la FCPE que je connais, avec qui j'ai travaillé à la FCPE nationale, et elles vont essayer de m'emmener un petit peu dans tous les endroits où il y a un besoin pour voir qu'est ce qu'on sera capable de faire et quelles aides apporter à ces gens".

De nombreuses initiatives fleurissent un peu partout depuis quelques jours pour aider le Maroc, Ali Rasfi a l'origine du collectif Zem J'aime le Maroc en a conscience "c'est pour ça qu'on a d'abord décidé de s'adresser aux associations qui travaillent et qui œuvrent avec le Maroc depuis très longtemps. En fait, on va renforcer des liens déjà existants. Il y a des associations qui font des échanges avec le Maroc depuis longtemps. C'est vers elles qu'il faut se tourner en priorité. Pas besoin de créer du neuf alors qu'il y a déjà de l'existant" selon lui.

Le collectif va s'appuyer notamment sur l'association pour l'enfance défavorisée ASED 42, l'association d'entraide l'ANEF Loire ou le club de foot Sainté United. Pour vos dons, il faut déposer le matériel scolaire rue du docteur Paul Michelon à la Métare, en face du gymnase. Il faut prévenir avant d'arriver au 06-60-74-16-45