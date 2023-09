Séisme au Maroc : une collecte de vêtements et de couvertures organisée à Rive-de-Gier

Rachida fait partie de l'équipe d'une maison d'assistantes maternelles de Rive-de-Gier. Vendredi 8 septembre, quand la terre a tremblé au Maroc, la jeune femme était en train de traverser l'Espagne pour aller passer quelques jours de vacances avec sa famille à Marrakech. Elle a préféré poursuivre sa route pour soutenir ses proches, d'autant qu'elle a appris la mort de deux enfants dans sa famille. Elle est arrivée samedi soir à Marrakech. Ce qui l'a le plus marquée, ce sont les gens dans les rues et les jardins dormant dehors de peur qu'une nouvelle réplique fasse s'écrouler leurs maisons déjà fragilisées.

ⓘ Publicité

Elle est arrivée samedi soir à Marrakech. Ce qui l'a le plus marquée, ce sont les gens dans les rues et les jardins dormant dehors de peur qu'une nouvelle réplique fasse s'écrouler leurs maisons déjà fragilisées.

"Et puis il y a des cousins, dont on n'a aucune nouvelle, ils sont dans des villages reculés, coupés du monde, les routes se sont effondrées. On ne sait pas s'ils sont en vie ou pas", s'inquiète Rachida qui réfléchissait à un moyen de s'y rendre malgré tout.

Des vêtements, des couvertures et des gigoteuses

La jeune femme veut en tout cas aider à son échelle. Avec son mari, elle a ouvert une cagnotte en ligne sur Cotizup, qui affichait ce dimanche soir plus de 4 000 euros de dons. "Et quand les gens nous demandent si on a des besoins. On leur dit oui ! Des couvertures et des vêtements qui tiennent chaud car il commence à faire froid la nuit. On essaiera de faire un gros envoi."

"Des couvertures et puis des gigoteuses", ajoute sa collègue à la maison des assistantes maternelles de Rive-de-Gier. Amélie a de suite répondu à l'appel de Rachida. "Quand je l'ai eue au téléphone, je lui ai demandé qu'est ce qu'on peut faire nous d'ici. Comme nous avons de la place pour pouvoir stocker, on peut récolter des vêtements pour hommes, femmes et enfants, des turbulettes pour les plus petits".

La collecte a donc lieu à la maison des assistantes maternelles de Rive-de-Gier, les P'tits chatons, au 8 rue du 1er mai , de préférence le matin de 7h30 à midi puis en fin de journée de 16 à 17 heures.