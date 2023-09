Séisme au Maroc : une footballeuse internationale lance un appel aux dons à Toulouse

La solidarité s'organise en région toulousaine, pour venir en aide aux Marocains en grande difficulté, après le violent séisme qui a frappé la région de Marrakech.

Ce lundi matin, France Bleu Occitanie relaie ainsi l'appel aux dons lancé par la Franco-Marocaine Nisrine Daoudi. Native de Lavaur (Tarn), cette ancienne joueuse de football a évolué au Toulouse Football Club, mais aussi à Muret et Albi-Marssac. Elle a aussi porté le maillot national du Maroc, et a créé il y a quelques années l'Association Sans Frontières, à vocation humanitaire.

Est-ce que vous savez, à cette heure, quelle est la situation au Maroc ?

Je suis en lien avec les autorités marocaines. Nous avons envoyé des médecins qui sont partis dès ce lundi matin. Il y a des besoins extrêmement de haut niveau sanitaire pour soigner les blessés. On a aussi envoyé des bénévoles dont des bénévoles d'Humani'Foot, de Toulouse, qui sont actuellement sur place pour faire des distributions de denrées alimentaires, de sacs de couchage, de tentes.

Il faut savoir qu'actuellement, les magasins n'ont plus de tentes. Donc on s'est mobilisé sur Toulouse pour pouvoir collecter des tentes, des sacs de couchage en urgence.

De quoi avez vous besoin ?

Actuellement, l'urgence absolue, c'est vraiment de pouvoir avoir des tentes, des sacs de couchage, des lampes torches, des couvertures. Mais voilà, il faut préciser que ce n'est que du neuf que l'on peut envoyer directement sur place, suite à la crise sanitaire du Covid-19.

Où les amener à Toulouse ?

Au centre Pierre Pottier, route d'Espagne. Juste en face du Mémorial AZF. C'est le grand bâtiment tout blanc, pas très loin de l'Oncopole.

Avez vous besoin d'argent ?

Oui, pour acheter tout ce qui est alimentaire sur place. Mais aussi acheter le matériel nécessaire sur place, par exemple les lampes torches, etc. Nos bénévoles sont sur place et sur nos réseaux sociaux. On va y partager toute l'actualité tous les soirs à 20h.

Est-ce que vos bénévoles qui sont sur place peuvent accéder facilement aux zones près de l'épicentre ?

C'est très compliqué parce que les routes ne sont pas accessibles. Mais les autorités sont en train de déblayer, mettre en place des choses pour permettre aux médecins d'intervenir au plus proche et pouvoir accompagner tous les sinistrés qui sont actuellement sous les décombres.