Séisme : deux associations de Drôme et du Calvados s'unissent pour envoyer 10 secouristes

La communauté internationale cmmmence déjà à se mobiliser après les appels à la solidarité de la Turquie et de la Syrie. Les deux pays ont été frappés par un séisme de magnitude 7,8 sur l'échelle ouverte de Richter, ce lundi 6 février, suivi de plusieurs secousses. Dans la Drôme, l'association 2AIP (Aide Action Internationale Pompiers), est sur le pont, en cellule de crise, en collaboration avec l'association PMH (Pompiers Missions Humanitaires). Une équipe de dix volontaires a déjà été formée : des anciens pompiers, militaires, des infirmiers et un médecin vont partir au plus vite, dès que les détails logistiques seront réglés.

"C'est compliqué de trouver un vol, parce qu'un aéroport à proximité des lieux n'est plus utilisable", explique Adeline, qui s'active en cellule de crise. C'est un membre de l'association, Alexandre Raso, qui a mis à disposition son local professionnel pour permettre aux association d'organiser leur départ. Deux tables hautes, une carte IGN de la Turquie, la zone de Gaziantep a été cerclée au feutre. L'équipe de 10 espère arriver mercredi, avec du matériel médical (pansements, de quoi stériliser) et de quoi rendre l'eau potable.

