Séisme en Haïti : "c'est dramatique" s'alarme le prêtre Michel Briand

"Je ne peux pas rester bras croisés, à regarder les autres se mobiliser, sans que moi-même je ne fasse rien", soutient Michel Briand. Le prêtre originaire de Guipry-Messac (Ille-et-Vilaine), qui avait été enlevé pendant 19 jours à Haïti en avril dernier, vit sur l'île depuis 39 ans. Il habite dans la banlieue de la capitale Port-au-Prince, peu touchée par le séisme du 14 août. Jeudi 19 août, il se rendra dans le sud du pays pour venir en aide aux sinistrés.

Des tôles et de la toile pour s'abriter

Michel Briand partira à 6h (midi en France) de Port-au-Prince en direction d'Aquin et de L'Asile, à trois heures de route de la capitale. Dans le coffre de sa voiture, il prévoit d'apporter des tôles, et de la toile, qu'il a pu acheter grâce à des dons. "C'est pour se protéger de la pluie. Pour que les Haïtiens puissent s'abriter au cas où les pluies se renouvellent. Si je pouvais me procurer des tentes, ce serait l'idéal. Mais le temps que cela arrive, ça prendrait trop de temps", indique-t-il. Il veut également éviter d'être trop chargé, au risque de se faire voler le matériel sur la route.

Le sud sinistré

Le sud-ouest de l'île a été particulièrement touché par le séisme de magnitude 7,2. Des habitations ont été détruites par les secousses, et on dénombre près de 2000 morts. Une violente tempête tropicale a aggravé la situation. "La population est en état de choc. Il y a beaucoup de dégâts. Ce qui est le plus tragique dans cette histoire c'est surtout la pluie. Les gens sont paniqués. La désolation des gens c'est surtout leurs proches qu'ils ont pu perdre, engloutis. C'est dramatique", souligne le religieux.

Alors que de nombreuses infrastructures ont été détruites, Michel Briand s'inquiète pour les blessés. "L'aide s'organise, mais c'est au niveau logistique que c'est compliqué. Les hôpitaux n'ont pas la place d'accueillir tout le monde". Le prêtre s'interroge aussi sur l'avenir de l'île, et notamment des enfants : "comment vont-ils faire pour aller à l'école ?" Alors qu'Haïti se remettait tout juste du tremblement de terre de 2010 et de l'ouragan Matthew qui a détruit le sud de l'île en 2016, selon lui, la reconstruction sera longue, et prendra probablement plus d'une dizaine d'années.