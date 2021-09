Séisme en Haïti : "Tout est à faire" alerte une Bretonne de retour d'une mission humanitaire

"On était les premiers sauveteurs, ils n'avaient vu personne", se souvient Tiphaine Coupel, de retour de deux semaines en Haïti. Sur place, le tremblement de terre du 14 août a fait plus de 2.200 morts et plusieurs dizaines de milliers de bâtiments ont été détruits. Partie avec son fils, un sapeur-pompier de 26 ans, et dix autres bénévoles de toute la France au sein de l'association Aides Actions Internationales Pompiers (AAIP), la Bretonne était très attendue. "Nous avions les médicaments", explique cette cadre de santé à la Fondation Saint Jean de Dieu, dont la mission s'est déroulée dans un petit village reculé dans les montagnes, à proximité de l'épicentre du séisme.

Ils ont réanimé un nouveau-né victime d'un arrêt cardiaque

Les bénévoles ont effectué jusqu'à 140 consultations médicales par jour avec "beaucoup de plaies, de très grosses plaies et des surinfections importantes. On était là huit jours après le tremblement de terre, des gens sont arrivés avec des fractures ouvertes, en ayant fait deux heures de moto dans la montagne pour venir nous voir", se souvient Tiphaine Coupel. Trois heures avant le retour en France, les bénévoles sont intervenus sur un accouchement "rocambolesque". Le nouveau-né est en arrêt cardio-respiratoire avant d'être réanimé. La maman étant fatiguée, la Bretonne a réchauffé le bébé avec une couverture de survie.

Les bénévoles ont réanimé un bébé né en arrêt cardio-respiratoire. - Tiphaine Coupel

Pendant deux semaines, l'équipe va rendre potables dix mètres cubes d'eau mais également se déplacer dans la montagne lors d'opérations de clinique mobile. "On faisait deux heures de marche en mettant notre matériel à dos de mulet." Lors d'une opération dans une ancienne église reculée, "il y a eu un bruit au loin. Notre salle d'attente de 50 personnes s'est vidée en quelques secondes car ils pensaient qu'il y avait un nouveau tremblement de terre. C'était en réalité une moto qui arrivait de loin.... Ils sont très traumatisés."

Un appel aux dons pour les prochaines missions

C'est maintenant le temps de la reconstruction. "Tout est à faire", alerte Tiphaine Coupel. Dans le petit village, il n'y a ni eau, ni électricité. "Ils n'ont pas de sable donc pour refaire du béton, ils récupèrent des murs et ils les écrasent." En partant, les bénévoles ont laissé les médicaments restants. "Le maire nous a remerciés comme si on avait décroché la lune", ajoute la Dinannaise, prête à repartir en cas de besoin sur une autre catastrophe naturelle. Pour le moment, l'association lance un appel aux dons sur son site internet pour financer ses prochaines missions.