Séisme en Haïti : des ingénieurs alsaciens épaulent les secours grâce à des images satellites

Dès le lendemain du séisme de magnitude 7,2 survenu en Haïti samedi, des images satellite sont arrivées sur les ordinateurs de l'équipe du SERTIT (Service régional de traitement d'image et de télédétection), basée sur le campus d'Illkirch. Depuis, chaque heure compte pour les ingénieurs, spécialistes dans la cartographie rapide. Leur travail permet d'orienter l'action des secours sur place.

La catastrophe a déjà causé la mort de près de 2.000 personnes et détruit près de 40.000 habitations selon la protection civile du pays.

Localiser les points chauds

Rivés sur leur écran, deux ingénieurs scrutent différentes zones du territoire, en les comparant avec les images précédant le séisme. "L'idée, c'est de localiser les points chauds. On recherche les bâtiments détruits, les infrastructures de transports endommagés ou encore les lieux où les habitants sinistrés se sont rassemblés, comme les terrains de foot", explique Robin Faivre, chef de projet au SERTIT.

Les données et les cartes précises sont ensuite transmises à la protection civile d'Haïti. "Ça va les aider à définir les zones d'action et à dimensionner les équipes qui vont partir sur le terrain. Il faut que les secours puissent intervenir non seulement dans les décombres, mais aussi retrouver ceux qui se sont réfugiés ailleurs", poursuit Stéphanie Battiston, responsable adjointe de la cartographie rapide.

Image satellite de la ville des Cayes avant (zone foncée à droite) et après (zone claire à gauche) le séisme © Radio France - Jules Hauss

Un centre unique en France

Pour parvenir à ces analyses précises, les logiciels ne sont pas encore assez perfectionnés. Le meilleur outil, c'est leur œil. "Notre métier, c'est en partie être des interprètes de la photo. Grâce à notre connaissance de la réalité du terrain et des paysages urbains, on est capable de voir ce qui a été endommagé ou non en comparant deux photos prises avant et après", éclaire Robin Faivre.

Pour compléter leur enquête, les ingénieurs fouillent aussi les articles de presses, les reportages et les vidéos sur les réseaux sociaux, à la recherche de nouveaux lieux potentiellement endommagés.

Le centre, basé sur le campus d'Illkirch © Radio France - Jules Hauss

Si le SERTIT est contacté dans ce genre d'événements, c'est aussi pour sa réactivité et sa disponibilité. "Notre service de cartographie rapide est opérationnel 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est le seul en France et il y en a très peu dans le genre dans le monde. Même les Américains et les Australiens font appel à nous", résume Stéphanie Battiston.

Le centre, qui emploie une vingtaine d'agents, travaille égale sur les inondations et les incendies. En plus du séisme à Haïti, les ingénieurs viennent d’être missionnés pour analyser les images des forêts ravagées par les flammes dans le Var.