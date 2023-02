Séisme en Syrie : un premier container d'aide humanitaire est parti de Strasbourg

Nazih Kussaibi, président de l'association Alsace-Syrie, est soulagé. Dans quelques heures, la centaine de cartons stockés dans les locaux de l'association , partira direction la Syrie . Le 6 février dernier, ce pays et la Turquie on été touchés par un tremblement de terre, de magnitude 7.8. Depuis, si l'aide humanitaire est arrivée rapidement en Turquie, elle se fait plus rare en Syrie. La zone sinistrée est coincée entre la frontière turque et les régions contrôlées par le régime de Bachar El-Assad, rendant très difficile l'arrivée des convois humanitaires.

"Nous envoyons en priorité des couvertures, du matériel médicalisé, des tentes, de la nourriture non périssable, c'est le plus urgent" détaille le président de l'association*.* A tour de bras, les bénévoles retirent les cartons du dépôt et les empilent à nouveau dans la cour en attendant l'arrivée du camion.

"Ce n'était pas facile d'obtenir un container", poursuit le président, "il y a une très forte demande chez les sociétés de transports en ce moment pour envoyer de l'aide en Turquie". Finalement, l'association récupère un camion de 70m3 déjà rempli à moitié, en provenance de Mulhouse, où l'association a également un point de dépôt.

Plusieurs convois prévus

L'association Alsace-Syrie applique la philosophie du colibris, "chacun fait sa part", explique Nazih Kussaibi, même si cela "représente un tout petit espoir pour les syriens touchés par le tremblement de terre", ajoute Najib Quandoussi, le trésorier. Fayez et Noor, membres de l'association, ont chacun des proches dans les zones sinistrées. Cette aide leur parviendra peut-être, "ils seront ravis de voir qu'on pense à eux", espère Noor.

Le périple va durer 10 jours pour arriver à destination . Nazih Kussaibi est confiant, il a l'habitude de faire parvenir de l'aide en Syrie. Les voies d'accès les plus sûres n'ont plus de secret pour lui. "Il y a deux route possibles : soit passer par Marseille-Mersin et une autre voie par la Belgique-Mersin." D'autres convois sont prévus dans les semaines à venir, notamment des béquilles et des fauteuils roulants.