Séisme en Turquie : 3 victimes sauvées grâce au GSCF de Villeneuve d'Ascq

Après 4 jours de travail acharné pour tenter de retrouver des rescapés des tremblements de terre en Turquie, les 10 hommes du GSCF s'apprêtent à rentrer en France d'ici la fin du week-end. Ils auront sauvé 3 personnes, prisonnières des décombres dans la ville d'Islahiye, dans le sud du pays.

"On a aidé dans la nuit de jeudi à vendredi à secourir une jeune fille de 30 ans qui a été découverte par des personnes qui déblayaient ce qu'il restait d'immeubles avec des tractopelles, raconte sur place Thierry Velu, le président du GSCF. Ils ont entendu crier une personne et les secours turcs se sont précipités sur les lieux. On a regardé comment elle était coincée et elle a pu être extraite très rapidement, son pronostic vital n'était pas engagé". Avant cela, les secouristes de l'association nordiste, pompiers professionnels dans la vie, ont sauvé un homme d'une quarantaine d'années, mardi, ainsi qu'un homme de 75 ans.

Des recherches par -5°

Au fil des jours, les chances s'amenuisent de retrouver des survivants même "s'il y a encore de l'espoir", souligne Thierry Velu qui décrit les conditions dans lesquelles s'effectuent ces recherches : "les conditions météo sont difficiles, il a fait -5° la nuit dernière, il fait très froid. C'est très difficile avec des immeubles qui sont totalement effondrés qui faisaient 10 étages et qui se retrouvent comme un mille-feuilles, entassés l'un sur l'autre, sur une hauteur de 10 mètres désormais. C'est compliqué d'aller rechercher des survivants sous les décombres".

Le GSCF en action après le séisme en Turquie - GSCF

"Nos appareils ne répondent plus du tout, ça dit que normalement il n'y a plus de personnes vivantes sous les décombres".

"Hier, on a eu une maman qui voulait qu'on refasse plusieurs fois des écoutes pour son enfant de 3 ans qui était coincé sous els décombres. On a passé 4 heures à tenter d'écouter un signe de vie, on a mis énormément de moyens, au risque des sauveteurs et malheureusement on a eu aucun sens et on a dû abandonner les recherches. C'est le plus dur pour les sauveteurs, quand on entend rien, qu'on se dit qu'on part. C'est dur mentalement et moralement". Les 10 sauveteurs du GSCF, originaires de Normandie, Bretagne et du Nord-Pas-de-Calais doivent prendre un avion militaire dans le week-end qui les ramènera vers la capitale turque avant de rentrer en France sur une ligne régulière. Ce sera alors le terme d'une opération de secours éprouvante, avec des petites nuits à 3 ou 4 heures de sommeil, des moments d'espoir et de tristesse partagés avec la population turque.

L'association qui appelle aux dons pour financer ses opérations de solidarité : https://dons-gscf.fr/ .