Séisme en Turquie : "C'est une terre de désolation" témoigne un pompier berrichon sur place

"C'est une terre de désolation". Voilà en quelques mots comment Romain Gautier définit ce qu'il voit depuis mardi 7 février. Le pompier pompier professionnel au CTA/Codis de l'Indre à Montierchaume, parti avec Pompiers Urgence Internationale quelques heures seulement après le séisme qui a touché la Turquie et la Syrie , fouille depuis trois jours les décombres à la recherche de survivants.

Les conditions climatiques compliquent les recherches

"Il y a énormément de gens décédés dans les décombres, avec une odeur tout juste supportable" témoigne le pompier qui cherche, avec ses collègues, parmi "les buildings complètement écrasés".

Avec les organisations de 40 autres pays, les policiers et l'armée turcs, Romain Gautier passe les ruines au peigne fin pour tenter de retrouver des personnes qui auraient survécu au séisme. "On a retrouvé trois personnes en vie, qui étaient enfouies avec trois autres décédées" précise-t-il.

Mais les recherches se font essentiellement la journée, car la nuit, les températures descendent jusqu'à -15 degrés, et le matériel ne permet pas de fouiller comme il le faudrait. A cela s'ajoutent le vent et la neige, "des conditions très, très compliquées".

Mais il reste optimiste sur les jours à venir : "On est encore dans la fenêtre où on peut retrouver des gens en vie".

"Je n'avais jamais vu ça de ma vie"

Romain Gautier est déjà parti avec Pompiers Urgence Internationale, en, 2020 lors de l'explosion du port de Beyrouth. Mais la situation à laquelle il se retrouve confronté en Turquie est bien pire : "On a été énormément briefés psychologiquement avant de partir, mais n'est pas prêts à ça. je n'avais jamais vu ça de ma vie, c'est l'intervention d'une vie".

Pour le moment, son ordre de mission va jusqu'au 16 février prochain.