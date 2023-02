Séisme en Turquie : comment aider au mieux les victimes depuis l'Alsace ?

Des membres de l'association des Alevis de Saint-Louis récoltent et trient des vêtements afin de les envoyer en Turquie le 7 Février 2023.

Les initiatives sont nombreuses en Alsace pour soutenir les victimes du séisme qui a touché la Turquie et la Syrie. Des associations et des particuliers ont lancé des collectes pour acheminer des camions vers les secteurs sinistrés. Ainsi à Bischwiller, lors d'un petit-déjeuner, l'association culturelle franco-turque a récolté 4.700 euros pour les sinistrés. A Haguenau, l'entreprise de peinture Arti Color prévoit d'envoyer des camions avec des dons vers les zones touchées. SEA Transport a aussi très rapidement mis en place une collecte de couvertures, d'aliments en conserves et de vêtements dans le secteur de Hoerdt. De nombreuses autres initiatives du même type ont été lancées un peu partout en Alsace.

Comment aider aux mieux les victimes ?

Les grosses ONG organisent aussi de leur côté des collectes. La Croix Rouge explique qu'elle travaille avec le Croissant rouge turc. "Nos équipiers sont déjà sur le terrain", souligne Philippe Breton, secouriste à la Croix Rouge du Bas-Rhin et administrateur national de l'ONG. "Il va y avoir un immense besoin financier pour aider toutes les familles qui sont à la rue. Nous avons donc lancé un appel aux dons."

Le Secours populaire a aussi lancé un appel aux dons financiers rappelant que le soutien aux familles qui ont tout perdu devra se faire dans la durée. "Toutes les initiatives de collecte d’argent sont encouragées et bienvenues. Le fonds d’urgence permet au Secours populaire et à ses partenaires de mettre en œuvre immédiatement les réponses aux besoins, sans attendre l’arrivée des dons financiers qui le reconstituent ensuite."