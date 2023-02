Séisme en Turquie et en Syrie : 65 pompiers franciliens en renfort

L'aide internationale s'organise après le double séisme qui a fait plus de 4 300 morts en Turquie et en Syrie. 136 pompiers français vont partir "dans les heures qui viennent" pour apporter une aide d'urgence aux populations touchées, annonce le ministère de l'Intérieur ce lundi soir dans un communiqué. Dans le détail, ce sont deux détachements de recherche et secours sous décombres du ministère qui vont être envoyés sur place.

ⓘ Publicité

Le premier comporte 71 sapeurs-sauveteurs et 4 chiens de l’Unité d’instruction et d’intervention de la Sécurité civile n°1 de Nogent-le-Rotrou. Le second comporte 65 sapeurs-pompiers et 6 chiens de la zone de défense et de sécurité d’Île-de-France (services départementaux d’incendie et de secours des Yvelines, de la Seine-et-Marne, de l'Essonne et du Val-d'Oise ainsi que la Brigade de sapeurs-pompiers de Paris).

"La France envoie des personnels de la sécurité civile ainsi que des personnels du Centre de crise et de soutien, qui devraient partir dans les heures qui viennent, en réponse à la demande de soutien international exprimée par les autorités turques", écrit le ministère.

"Cette aide de la France répond à la demande d’assistance formulée par les autorités turques via le Mécanisme de protection civile de l’Union (MPCU), qui permet à un pays touché par une catastrophe de faire appel à la solidarité européenne", termine-t-il.