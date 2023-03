Séisme en Turquie et en Syrie : huit Français sont décédés, selon un nouveau bilan

Huit Français sont morts à la suite du séisme en Turquie et en Syrie

"Le nombre de Français décédés à la suite de ce séisme est à ce jour de huit personnes", a déclaré Fanny Demassieux, directrice-adjointe du Centre de crise et de soutien du ministère de l'Europe et des affaires étrangères (CDCS), ce mercredi devant la commission des affaires étrangères de l'Assemblée. Le précédent bilan communiqué par le ministère des Affaires étrangères faisait état de quatre Français morts à la suite des séismes du 6 février dernier en Turquie et en Syrie.

"À ce stade, et depuis plusieurs jours, nous n'avons aucune nouvelle situation individuelle de victimes [françaises] qui a été transmise", a-t-elle ajouté. "On a ce bilan de huit victimes depuis maintenant plus d'une semaine", a-t-elle également précisé.

Le dernier bilan fait état de plus de 50.000 morts dans les deux pays. Selon le président turc Recep Tayip Erdogan, 14 millions de personnes sont affectées par la séisme.