Séisme en Turquie et en Syrie : "il faut arriver le plus rapidement possible" témoigne un secouriste alsacien

Après les deux violents séismes qui ont frappé le sud-est de la Turquie et la Syrie , l'aide internationale s'organise pour venir en aide aux victimes. Ces tremblements de terre ont fait plus de 2600 morts. Un bilan qui ne cesse de s'alourdir.

Les victimes ensevelies sont la priorité

Le secouriste alsacien Eric Zipper va rejoindre la Turquie dès ce mardi. "On va d'abord à Paris récupérer notre matériel. Nous allons décoller ce mardi à 7h. Nous arriverons sur zone ce mardi en fin d''après-midi. Nous aurons une première mission d'évaluation de reconnaissance et ensuite une deuxième équipe nous rejoindra avec plus de matériel", explique le président de l'ONG Corps mondial de secours, habitué des terrains difficiles "d'après nos informations, l'accès est difficile, il y a de la neige on est en montagne, il y a beaucoup de destructions. L'idée c'est d'arriver le plus rapidement possible sur des zones de travail pour être utiles. Les victimes ensevelies sont la priorité". L'Alsacien intervient depuis de nombreuses années dans des pays frappés par des catastrophes naturelles, il s'est notamment rendu aux Philippines ou bien encore au Népal. "Cette mission s'annonce difficile estime l'Alsacien en raison du froid mais aussi des nombreuses répliques attendues dans la zone.