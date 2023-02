Séisme en Turquie et en Syrie : la communauté turque se mobilise à La Rochelle

Dès mardi soir l'association "La Maison Culturelle d'Anatolie " a ouvert les portes de ses locaux pour collecter des produits de première nécessité pour les populations sinistrées de Turquie et de Syrie. Les deux pays ont été touchés par un terrible séisme lundi. La communauté turque de La Rochelle notamment a immédiatement répondu présente. Les sacs et les cartons s'entassent depuis mardi dans les locaux de l'association.

Devant les locaux de l'association, dans le quartier de Villeneuve-les-Salines à La Rochelle, les habitants défilent pour apporter des sacs remplis de nourriture, de vêtements, de produits d'hygiènes ou produits pour bébé. Certains arrivent même avec des caddies qui débordent.

"C'est là que l'on se dit quand il y a urgence l'humain est au dessus de tout"

A l'intérieur, c'est une véritable fourmilière, les bénévoles trient les dons et font des cartons qui seront ensuite expédiés en Turquie ou en Syrie. Ilknour est la responsable de l'association, elle supervise tous les arrivages avec Fatima. "C'est là qu'on se dit que quand il y a urgence, l'humain est au dessus de tout ", commente Ilknour devant la quantité de sacs. "Nous avons été très vite dépassés par les dons on ne s'attendait pas à ça et aujourd'hui on se retrouve sur des problèmes de stockage", confie Ilknour.

Fatima et Ilknour réceptionnent tous les dons dans les locaux de l'association © Radio France - Catherine Berchadsky

"Ma mère habite là-bas"

Yilmaz et son frère arrivent en voiture de Rochefort, le coffre plein de paquets. "Des bocaux des vêtements pour les bébés surtout pour les enfants" détaille Yilmaz qui a lui même quatre enfants, c'est leurs habits qu'il apporte à l'association. La Famille de Yilmaz vit à Adana, une ville turque touchée par le séisme de lundi. "Ma mère habite là-bas, mes sœurs habitent là-bas, chez moi personne n'est blessé, mais ils ont dormi dehors", raconte Yilmaz.

Yilmaz vient déposer des vêtements qui ont appartenu à ses 4 enfants © Radio France - Catherine Berchadsky

Les colis partiront aussi pour la Syrie

Les premiers colis doivent partir cette semaine pour la Turquie. Ils seront acheminés par des vols affrétés gratuitement par la Turkish Airlines au départ de Bordeaux pour la Nouvelle Aquitaine. "Aujourd'hui, c'est la Turquie qui sera la première servie car on connaît les réseaux de distribution", explique Ilknour, mais ensuite les colis seront également envoyés en Syrie, "on attend des informations de la mairie et du collectif des associations" précise encore la responsable de l'association. "La Syrie a besoin d'aide encore plus que nous (la Turquie), ils sont depuis des années dans une souffrance, où il y a la guerre", ajoute Fatima.

