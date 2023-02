Séisme en Turquie et en Syrie : le Messin Raphaël Pitti s'alarme d'une catastrophe humanitaire

Le bilan ne cesse de l'alourdir après le violent tremblement de terre qui a secoué lundi 6 février le sud-est de la Turquie et une partie de la Syrie. Une zone que connait très bien le Messin Raphaël Pitti. Le médecin urgentiste, spécialiste de la médecine de guerre, s'est rendu plusieurs fois sur place pour venir en aide aux populations victimes des combats et pour former des médecins. Il se mobilise aujourd'hui, avec son ONG, la Mehad, pour les sinistrés du séisme.

"Tout s'est effondré"

"Sur le plan humanitaire, c'est une très grande catastrophe comme jamais il n'ont pu imaginer la vivre" déplore Raphaël Pitti sur France Info ce mardi. Il s'inquiète particulièrement du sort des populations de la région de Idleb (Syrie), sous contrôle des rebelles opposés à Bachar al-Assad et qui dépend essentiellement de l'aide humanitaire. Selon le médecin messin, 4,2 millions de personnes vivent là, dont 2,8 millions sont des déplacés des zones de violences. "Ils étaient sous des tentes et ont progressivement essayé de reconstruire leurs logements avec des préfabriqués, des parpaings, des tôles ondulées... Tout s'est effondré." Si l'urgence absolue est à la recherche de survivants, il est indispensable, explique Raphaël Pitti, de reloger ses personnes, d'autant que les conditions météos compliquent la situation.

Appel aux dons

Sur le terrain, les membres de l'ONG Mehad sont déjà au travail. "Nous avons réactivé nos cliniques mobiles. Nous envisageons de distribuer aux familles de l'eau, des tentes, des couvertures, des moyens de chauffage et des colis... Nous avons donc besoin de dons" appelle le médecin. Ceux-ci peuvent se faire directement sur la page dédiée du site internet de la Mehad .