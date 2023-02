Séisme en Turquie et en Syrie : "notre ennemi, c'est le froid", assure un secouriste maralpin envoyé sur place

"Nous avons jusqu'à samedi pour trouver de potentielles personnes vivantes", lance Patrick Villardry, secouriste et président de l'association azuréenne ULIS. Il ajoute : "Après, il sera trop tard car le froid et le phénomène d'hypothermie aura fait son travail". C'est donc une véritable course contre la montre qui s'engage dans le Sud-Est de la Turquie et en Syrie où un terrible séisme s'est produit dans la nuit de dimanche à lundi.

Jusqu'à samedi prochain pour trouver de potentiels survivants

Sur place, les températures sont négatives la nuit. "Lorsqu'il fait chaud, une personne peut rester 10 à 12 jours ensevelis, mais là, le corps humain tient un certain temps mais après il chute et c'est fini", précise Patrick Villardry. Son association envoie sept secouristes ainsi que quatre chiens pour prêter main forte aux forces de secours.