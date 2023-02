Séisme en Turquie et en Syrie : plus de 24.000 morts, plusieurs enfants sauvés cinq jours après

Cinq jours après le séisme qui a fait plus de 24.000 morts, plusieurs enfants ont été sortis vivants des décombres vendredi en Turquie et en Syrie. De vrais miracles, car après 72 heures passées sous les décombres, sans eau ni nourriture, les victimes ont peu de chances d'être retrouvées en vie.

L'essentiel

Le bilan est désormais de plus de 24.000 morts.

Le régime de Damas a accepté l'envoi de l'aide internationale vers les zones tenues par les rebelles.

5,3 millions de personnes pourraient se retrouver sans abri, selon l'ONU.

Cinq jours après, plusieurs enfants sortis vivants

Un enfant de 7 ans a été sorti vivant des décombres d'un immeuble, vendredi soir dans un quartier populaire du bas de la ville de Kahramanmaraş, indique un journaliste de France Inter présent sur place. Le petit garçon prénommé Zedvan a été sorti sur une civière, portée par quatre secouristes progressant au travers d'une haie d'honneur constituée d'autres secouristes. Transporté jusqu'à une ambulance, il a confié à une secouriste être fan du footballeur Leo Messi. Son père et sa soeur ont également été sauvés. Sa mère est toujours sous les gravats.

Un garçon de six ans a également pu être extrait en vie vendredi des décombres, bien qu'en état de choc et blessé au visage, à Jandairis, dans le nord-ouest de la Syrie, a constaté un journaliste de l'AFP. Dans le sud de la Turquie, à Antakya, "à la 105e heure" après le tremblement de terre, les secouristes ont aussi sorti vivants un nourrisson de 18 mois, des débris d'un immeuble, puis son frère, a raconté la chaîne de télévision NTV.

Deux heures auparavant, une fillette de trois ans avait elle aussi été secourue dans cette ville anéantie par le séisme.

Vendredi après-midi, une mère et ses deux enfants ont été sauvés des décombres à Gaziantep (sud-est).

À Nurdagi, dans cette même province, une femme enceinte de six mois a elle aussi pu sortir vivante des décombres, après quelque 115 heures passées sous un amas de ruines. Sa fille de six ans a été sauvée elle aussi une heure plus tôt.

Le régime de Damas a accepté l'envoi de l'aide internationale

En Syrie, le régime de Damas a accepté l'envoi de l'aide internationale vers les zones tenues par les rebelles. Dans ce pays ravagé par la guerre civile, plus de 5,3 millions de personnes pourraient se retrouver sans abri, selon l'ONU.

Le Haut Commissaire de l'ONU aux droits de l'Homme a demandé "un cessez-le-feu immédiat" en Syrie pour y faciliter le soutien aux populations sinistrées. Car si l'aide humanitaire afflue de l'étranger en Turquie - l'Allemagne a notamment annoncé vendredi qu'elle envoyait 90 tonnes de matériel par avion -, l'accès à la Syrie en guerre, dont le régime est sous le coup de sanctions internationales, s'avère plus compliqué.

Le gouvernement syrien a annoncé que "Le Conseil des ministres a accepté l'acheminement des aides humanitaires à l'ensemble" du territoire syrien, "dont les zones hors du contrôle de l'État". En précisant que leur distribution devrait être "supervisée par le Comité international de la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge syrien", avec l'appui de l'ONU.

Le Programme alimentaire mondial (PAM), agence spécialisée des Nations unies, a pour sa part réclamé 77 millions de dollars en vue de fournir des vivres à 874.000 personnes touchées par le séisme en Turquie et en Syrie.