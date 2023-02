Séisme en Turquie et en Syrie : un médecin de la Mayenne coordonne des opérations de secours

La Turquie continue de compter ses morts et ses blessés après le violent séisme de la semaine dernière, dans le sud du pays. Depuis dimanche, la France a déployé un hôpital de campagne de grande capacité, dans la région d'Adiyamane. En Mayenne, un médecin de Montsûrs, travaille pour l'ONG AAIP (Aides et Actions Internationales Pompiers).

Des hommes et des médicaments

Cette ONG a envoyé il y a quelques jours 280 kilos de médicaments et deux équipes de secours. Depuis son domicile mayennais Éric Jouan coordonne des opérations de logistiques et de secours. "Étant ancien médecin sapeur-pompier du département de la Mayenne pendant 30 ans et quelques années, je suis aussi diplômé en médecine de catastrophe et à ce titre, médecin référent de l'association pour toute la logistique et la partie médicale et pharmaceutique. Je suis en relation avec mes ONG partenaires, dont l'ONG Tulipe qui travaille avec l'ensemble des laboratoires pharmaceutiques européens. Il s'agit de stocker et préparer des kits de mission" explique le docteur Jouan.

Chaque jour, chaque heure, le Mayennais a les yeux rivés sur son téléphone et son ordinateur portable, pour coordonner aux mieux les opérations des pompiers partis dans la ville d'Antioche, au sud de la Turquie, à quelques kilomètres de la Syrie. "C'est une ville de 200.000 personnes qui a été extrêmement touchée par le séisme et l'équipe en place, qui comprend en fait des sapeurs pompiers volontaires formés au sauvetage dans les déblaiements, ont déjà une sorti une personne d'une vingtaine d'années vivante" raconte le médecin mayennais.