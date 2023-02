Séisme en Turquie et Syrie : la générosité s'organise en Isère

"Quand on a vu que ça commençait à toucher les gens on a décidé dans la nuit de lundi à mardi de faire quelque chose et on a commencé à en parler dans le quartier et sur les réseaux." Au milieu des cartons, Lamya Tiryaki, d'origine kurde turque et secrétaire de l'association Gaïa, la Papothèque explique comment la mobilisation a été rapide tant du côté des bénévoles que des habitants du quartier populaire du Lys rouge à Grenoble.

"On a déjà des vêtements et du lait pour bébé, un médecin nous a donné des compresses, des infirmières ont donné des pansements, explique Lamya, globalement ont prend tout ce qui est hygiène, vêtements, sacs de couchages, matériel médicale etc." Des dons en nature pour lesquels l'association est parvenue à trouver en urgence un mode d'acheminement il s'agit "avec un restaurant de Moirans qui fait une collecte de son côté, d'un camion qui va rassembler le tout direction l'Allemagne, avant la Turquie". Les réseaux turcs fonctionnent à fond apparemment.

À Voiron, à Bourgoin-Jallieu...

Ailleurs dans le département l'Association culturelle franco-turque de Voiron par exemple, organise elle aussi la générosité. Compte-tenu des difficultés d'acheminement sur place elle collecte de l'argent, qui sera reversée à une ONG lyonnaise. À Bourgoin-Jallieu, les gérants du restaurant L'Akdeniz, rue de la Libération, ont installé une boîte pour collecter des dons financiers. Yilmaz Zubeyde, la responsable, a de la famille dans la ville d'Adana, qui se trouve à l'entrée de la zone frappée par le séisme. La télé turque tourne en boucle dans le restaurant. "Dès qu'on a pu entendre la voix de nos familles, c'était rassurant. Ils ne sont pas blessés mais ils sont dans la rue depuis plusieurs jours et puis psychologiquement, le pays est très, très, très touché" raconte-t-elle.

Yilmaz Zubeyde et Guhlan Ufuk organisent une collecte de dons financiers dans leur restaurant à Bourgoin-Jallieu. © Radio France - Noémie Philippot

Le travail occupe un petit peu l'esprit mais depuis le tremblement de terre, "on n'a pas dormi, c'est difficile de trouver les mots." Plusieurs clients lui ont demandé si quelque chose s'organiser et c'était impensable pour la restauratrice de rester sans rien faire. Depuis mercredi 8 février, une boîte est donc installée au restaurant pour collecter de l'argent. "N'importe quel montant, ce qui vous vient du cœur, sera récolté là. Si nos clients, les Berjalliens, veulent faire un geste, on est là."

Toute l'aide possible est plus que bienvenue mais Yilmaz Zubeyde estime qu'envoyer de l'argent est le moyen le plus efficace d'agir pour l'instant. "Il y a des camions pour des vêtements et tout, mais l'accès est très difficile parce que les routes sont détruites. Je pense que le moyen le plus rapide c'est de récolter des fonds et de les envoyer directement à des associations qui sont sur le terrain."