Séisme en Turquie et Syrie : opération solidarité de la mairie de Bourg-lès-Valence

Habituée à réagir en cas de catastrophe humanitaire, la mairie de Bourg-lès-Valence a annoncé ce lundi 13 février avoir lancé une opération visant à aider les communautés touchées par le séisme en Turquie et en Syrie. D'un côté, une collecte de dons matériels a été lancée ce lundi pour bénéficier à la Turquie, de l'autre un appel à la générosité financière a débuté et l'argent ira en Syrie, dans la région d'Alep.

ⓘ Publicité

Les agents de la ville se mobilisent depuis ce lundi pour contacter des entreprises locales, afin de solliciter des dons matériel : chauffages, générateurs, tentes, couvertures et sacs de couchage neufs, piles et lampes torches. Ces dons seront envoyés en Turquie via un convoi de la Croix-Rouge, censé partir ce mercredi, par voie routière puis maritime.

De l'autre, une quête sera réalisée et un appel aux dons financiers lancé. Les dons seront collectés à l'initiative d'un habitant de Valence, Vartan Bertzian, dont une partie de la famille a été touchée par le séisme et habite Alep, en Syrie. La mairie et les églises arméniennes participent également à la collecte. Méthode peu habituelle, ces dons seront acheminés directement en liquide en Syrie par M. Bertzian et par l'adjoint aux relations internationales de la mairie de Bourg-lès-Valence, Robert Tafankejian. Ils sont en lien avec des responsables de différentes communautés, localement, et souhaitent donner l'argent "directement dans la main des nécessiteux".

"Quand on fait juste un chèque à une association, on ne sait pas où ça part. On a décidé de monter cette opération pour que les gens soient sûrs que ce qu'ils donnent ira bien à ceux qui en ont le plus besoin. Pareil pour les dons de matériel puisque nous sommes associés à la Croix-Rouge locale" - Marlène Mourier, maire de Bourg-lès-Valence.

Appeler la mairie de Bourg-lès-Valence : 04 75 79 45 45

Appeler Vartan Bertzian : 06 95 61 92 84

Les produits matériels à amener à la mairie si vous souhaitez donner :