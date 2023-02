Séisme en Turquie et Syrie : plus de 11.200 morts, les secouristes toujours à l'œuvre

Deux jours après le tremblement de terre d'une magnitude de 7,8 qui a secoué le Sud-Est de la Turquie et le nord de la Syrie voisine, les secouristes sont à pied d'œuvre pour retrouver des survivants dans les décombres, même si les chances de survie s'amenuisent. Le séisme suivi de puissantes répliques a fait au moins 11.200 morts et près de 50.000 blessés en Turquie et 5.000 en Syrie. Les sauveteurs travaillent par un froid glacial, une météo qui complique la tâche des secours alors que les 72 premières heures sont cruciales selon le responsable du Croissant rouge turc, Kerem Kinik.

La recherche de survivants compliquée par la météo

Dans la province turque de Hatay (Sud), durement frappée par le séisme, des enfants et des adolescents ont été retirés des décombres d'un immeuble. "Tout à coup nous avons entendu des voix et grâce à l'excavatrice (...) nous avons tout de suite pu entendre trois personnes à la fois", a raconté à l'AFP l'un des secouristes, Alperen Cetinkayanous. "Nous nous attendons à ce qu'il y en ait plus (...), les chances de pouvoir sortir des gens vivants d'ici sont très élevées".

Dans cette province, la ville d'Antakya (l'antique Antioche) est à terre, noyée dans un épais nuage de poussière due aux engins de déblaiement qui fouillent les décombres. "Antakya est finie", répètent des habitants. À perte de vue, ce ne sont qu**'immeubles effondrés ou partiellement écroulés**. Même ceux qui tiennent encore sont profondément lézardés et personne n'ose y rester.

À Gaziantep, ville turque proche de l'épicentre, une habitante a perdu l'espoir de retrouver vivante sa tante enfouie sous les décombres. "C'est trop tard. Maintenant nous attendons nos morts", confie-t-elle.

Séisme le plus meurtrier depuis 1999

La Turquie déplore au moins 8.574 morts, a annoncé son président Recep Tayyip Erdogan qui s'est rendu dans la ville de Kahramanmaras, épicentre du tremblement de terre. Il s'agit du pire bilan depuis le séisme de 1999, d'une magnitude de 7,4 et qui avait tué 17.000 personnes, dont un millier à Istanbul. En 1939, 33.000 personnes avaient péri lors d'un tremblement de terre dans la province d'Erzincan (Est).

En Syrie, 2.662 corps ont été retirés des décombres à ce stade selon les autorités ainsi que les secouristes dans les zones rebelles.

Vingt-trois millions de personnes sont "potentiellement exposées, dont environ cinq millions de personnes vulnérables", a mis en garde l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Aide internationale

Imitant la Turquie, la Syrie a sollicité à son tour l'aide de l'Union européenne (UE) a annoncé mercredi le commissaire européen, Janez Lenarcic. Il a encouragé les États de l'UE à soutenir ce pays frappé par des sanctions internationales depuis le début, en 2011, de la guerre civile qui a ravagé ses infrastructures, notamment dans le Nord. Dans les zones rebelles, les Casques blancs (volontaires de la protection civile) ont imploré la communauté internationale d'envoyer de l'aide. "Des gens meurent toutes les secondes sous les décombres", a déclaré à l'AFP leur porte-parole, Mohammad al-Chebli.

En Turquie, où les dix provinces touchées ont été placées en état d'urgence pour trois mois, l'aide internationale a commencé à arriver mardi. L'Union européenne a déjà mobilisé 1.185 secouristes et 79 chiens de recherches auprès de 19 États membres dont la France, l'Allemagne ou la Grèce.

Des dizaines de pays hors UE ont également proposé leur aide à Ankara. Le président américain Joe Biden a promis au président Erdogan "toute l'aide nécessaire, quelle qu'elle soit". Deux équipes de secouristes devaient arriver mercredi matin en Turquie. La Chine a annoncé mardi l'envoi d'une aide de 5,9 millions de dollars ainsi que des secouristes spécialisés en milieu urbain, des équipes médicales et du matériel d'urgence.

Les Émirats arabes unis ont promis 100 millions de dollars d'aide et l'Arabie saoudite, qui n'entretient pas de liens avec le régime de Damas depuis 2012, a annoncé la mise en place d'un pont aérien pour venir en aide aux populations affectées dans les deux pays. Même l'Ukraine, en guerre contre la Russie depuis février 2022, a promis l'envoi de 87 secouristes.

Désinformation

Depuis lundi, les réseaux sociaux regorgent d'informations erronées et d'images et de vidéos détournées supposant montrer notamment un "tsunami" ou un enfant pleurant ses parents.

Une série d'images sur Facebook, Instagram et Twitter, censées montrer la panique en Cisjordanie occupée après le tremblement de terre en Turquie, a ainsi recueilli des dizaines de milliers d'interactions. Mais une recherche d'image inversée effectuée par l'AFP a permis d'établir que les photos remontaient à juin 2017 et montraient des Palestiniens célébrant l'Aïd el-Fitr dans la ville de Naplouse, en Cisjordanie.

À 16h ce mercredi, le réseau social Twitter, où les critiques sur la réaction des autorités face au séisme sont légion, était inaccessible en Turquie.