Séisme en Turquie et Syrie : plus de 28.000 morts, le bilan pourrait "doubler" selon l'ONU

Selon un nouveau décompte, le tremblement de terre a fait plus de 28.000 morts en Turquie et en Syrie (24.617 en Turquie et 3.574 en Syrie), mais ce bilan déjà effroyable pourrait « doubler », selon l’ONU. « On n’a pas encore réellement commencé à compter le nombre de morts », a expliqué depuis la Turquie où il est en déplacement le chef de l’agence humanitaire des Nations Unies, Martin Griffiths.

ⓘ Publicité

Un bébé de 7 mois retrouvé vivant sous une dalle

Malgré les mauvaises nouvelles, il y a encore des miracles près d’une semaine après le terrible séisme en Turquie et Syrie. En Turquie, les sauveteurs ont sorti vivants des décombres dans la nuit de samedi à dimanche une adolescente de 13 ans et un bébé de 7 mois. Dans la province de Hatay, ce petit garçon de sept mois, Hamza, a été retrouvé vivant, recroquevillé sous une dalle où il a passé plus de 140 heures, bien après la période de 72 heures considérée cruciale, rapporte l’agence de presse IHA.

Plus de 8.000 secouristes étrangers

A Gaziantep, les déplacés font la queue par des températures en dessous de zéro pour recevoir un repas chaud offert grâce à une vague de solidarité des restaurants de la ville. Près de 32.000 personnes sont mobilisées pour les opérations de recherche et de secours en Turquie, ainsi que plus de 8.000 secouristes étrangers selon l’agence turque chargée des catastrophes naturelles.