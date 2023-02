Séisme en Turquie : "Il y a une mobilisation énorme" en Isère, assure l'association franco-turque de Voiron

Le bilan du séisme qui a frappé lundi la Turquie et la Syrie a franchi ce jeudi 9 février le seuil des 16.000 morts. En parallèle, l'Isère se mobilise et les marques de solidarité se multiplient : appels aux dons, envois de marchandises, etc. Ainsi, l'association culturelle franco-turque de Voiron lance un appel aux dons. "C'est une mobilisation énorme, on remercie tout le monde", salue Furkan Tanriverdi, l'un des initiateurs.

France Bleu Isère - D'abord, quel est le sentiment chez vous, dans la communauté turque, depuis trois jours et depuis ce terrible séisme, comment vous vivez les choses ?

Furkan Tanriverdi - Alors, le premier sentiment qu'on a, c'est un sentiment d'impuissance, d'incapacité. Parce que lorsque nous voyons sur les réseaux sociaux, à la télé, le nombre de morts, le nombre de bâtiments en ruines, etc. la seule chose qu'on ressent, c'est l'incapacité, le fait de ne pas pouvoir agir, ça ruine nos journées. Mais je voudrais quand même remercier toute la communauté turque et même européenne et internationale de la solidarité qu'ils éprouvent face à la Turquie. C'est une fierté qu'on ne peut même pas expliquer.

Vous avez encore de la famille sur place, des proches... Vous avez des nouvelles ?

J'avais des amis qui étaient là-bas, qui se sont justement déplacés après le tremblement de terre. Et puis j'ai de la famille qui se trouve à 400 kilomètres de l'épicentre et je peux vous dire que même les bâtiments là-bas étaient énormément secoués. Mon frère m'a raconté "j'ai pris mes deux gosses dans mes bras et j'ai attendu que ça passe". Et franchement, quand on est au neuvième étage et qu'on a un tremblement de terre de cette amplitude, la seule chose qu'on ressent, c'est une peur pas possible, une incertitude par rapport à l'avenir et un sentiment d'incapacité terrible.

Vous essayez donc de vous mobiliser, vous lancez un appel aux dons ?

Bien évidemment, car il faut reconstruire tous les bâtiments en ruine, il faut apporter de l'aide à ces personnes. Dès lundi, dès qu'on a entendu au réveil ces nouvelles, on a essayé de s'organiser, de collecter des dons et j'ai contacté les ONG sur place, etc. Donc oui, il y a une mobilisation énorme de la part de tout le monde, toute la communauté franco-turque et même la communauté française. Plusieurs départements ont aussi participé à ces dons, c'est une mobilisation énorme, on remercie tout le monde.

Il faut en particulier des dons financiers ? Parce qu'envoyer de l'aide matérielle sur place, c'est compliqué...

Le premier réflexe, c'est de participer avec un don financier. Car le fait d'organiser les camions, qu'ils aillent sur place, etc. ça encombre toutes les routes, à tel point que même les secouristes parfois n'arrivent pas à y accéder. Donc nous, on privilégie énormément les dons financiers.

Si on donne à votre association comment ça se passe ensuite ? Vous êtes en lien avec une ONG lyonnaise pour reverser les dons en Turquie ?

Alors vous savez, la communauté franco-turque en France fait énormément de dons humanitaires, ils savent vraiment comment ça se passe. Donc oui, il y a une association à Lyon qui fait le relais et puis on est en lien avec les associations françaises ou les structures internationales comme Oxfam, la Croix-Rouge, le Secours populaire aussi, qui sont sur place, qu'on remercie énormément parce que c'est beaucoup plus facile ainsi. Parce que faire des virements dans un autre pays hors de l'Union européenne, c'est difficile. On fait en sorte que ça aille dans les mains des bonnes personnes et que cela atteigne directement les victimes.

C'est la deuxième fois que la Turquie est victime d'un grave séisme, la dernière fois c'était en 1999. À quel point cet événement est encore dans les mémoires dans la communauté turque ?

C'est encore très présent. La Turquie est sur une faille géologique très importante, des tremblements de terre on en a connu, mais depuis 1939, on en connaît plusieurs. Mais celui-ci c'est de loin le plus grave avec autant de répliques. On parle de milliers de quartiers qui sont en ruines. Donc le séisme en 1999 n'était pas aussi terrible que celui-ci.

Quels échos avez-vous de là-bas ? De quoi ont besoin les gens sur place ?

Ce sont vraiment des besoins primaires. Hier, il manquait de l'eau, juste de l'eau. Il manque des couches pour les enfants, des habits car les gens n'ont plus rien. Et puis même - c'est très difficile à dire - il manque des linceuls, c'est-à-dire qu'on met les morts dans des sacs poubelles parce qu'on n'a plus de linceul. Donc c'est pour ça qu'on se mobilise, qu'on lance des appels aux dons. La situation est vraiment terrible.