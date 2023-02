Séisme en Turquie : l'association culturelle turque de Saint-Étienne récolte une centaine de palettes de dons

Des vêtements chauds, des couettes, et même des fauteuils roulants. L'Association culturelle turque de Saint-Étienne est impressionnée par la générosité des donateurs. Entre vendredi 10 et lundi 13 février, elle a collecté 70.000€ et une centaine de palettes de matériel pour aider les survivants du tremblement de terre en Turquie. Le bilan atteint ce lundi les 35.000 morts dans le pays et en Syrie.

