Séisme en Turquie : l'association culturelle turque stéphanoise lance deux collectes de matériel et de fonds

"On est en deuil, mais on est déterminés" explique Fatih Acikgoz, président de l'association culturelle turque de Saint-Étienne, la plus importante de la Loire. Ce vendredi 10 février, l'ACTS lance deux collectes pour venir en aide aux rescapés du tremblement de terre de lundi 6 février, une de dons en numéraire et une de matériel.

ⓘ Publicité

"On a des milliers des milliers et des milliers de personnes à la rue"

Si la première était évidente, la seconde l'était moins. "On avait des problèmes techniques vu qu'on se trouve à 4.000 kilomètres." Mais suite à un accord trouvé entre la France et la Turquie, les dons matériels vont pouvoir être acheminés en avion jusqu'aux zones sinistrées.

loading

La liste des besoins sur place est longue comme un inventaire à la Prévert. "Des tentes, des matelas de campings, des couvertures polaires, des sacs de couchages, des bombonnes de gaz, des lampes de poche, des batteries externes..." Il faut mettre les populations à l'abri du froid et de la neige : le tremblement de terre a rasé les habitations et coupé l'électricité.

Uniquement du neuf

Il y a aussi les produits de première nécessité : "du lait pour bébé, des protections hygiéniques, et puis des vêtements". Fatih Acikgoz précise : uniquement du neuf avec étiquette, une recommandation sanitaire**. Ces dons seront à déposer au local de l'ACTS, 56 rue Florent Evrard à Saint-Étienne, du vendredi 10 février au lundi 12.** Mardi, l'association fera l'inventaire, avant d'expédier le tout à Ankara mercredi, où la fondation des secouristes se chargera ensuite d'acheminer les dons jusqu'aux villes touchées.

loading

La collecte en numéraire se fera, quand à elle, après la prière du vendredi le 10 février. Les fonds seront reversés aux associations comme le Croissant Rouge.