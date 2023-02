Séisme en Turquie : plus d'un million d'euros de dons collectés à Roubaix par une association

C'est un élan de générosité inédit qu'a vu déferler Ibrahim Alci au sein de l'association culturelle franco-turque du Nord qu'il préside : "ça fait 22 ans que je fais de l'associatif, je n'ai jamais vu ça. C'est exceptionnel, ça nous montre que les valeurs humaines sont toujours là". Jusqu'à 250 bénévoles se sont relayés pour recueillir les nombreux dons matériels reçus dans un premier temps au local de l'association puis à la mosquée Eyup Sultan dont la construction a dû être suspendue le temps de cette opération de solidarité : "On s'est transformé en 24 heures d'association qui aide tranquillement en centre logistique". Des fast-foods de la ville ont alors nourri gratuitement ces bénévoles, des dons ont afflué du Secours Catholique, des Restos du Cœur que, dans le passé, l'association franco-turque avait aidés dans un tout autre contexte.

Ibrahim Alci, président de l'association culturelle franco-turque du Nord © Radio France - Stéphane Barbereau

Dix semi-remorques de matériel humanitaire envoyés

L'association a collecté des dons de première nécessité (manteaux neufs - pour passer plus facilement la douane en cette période de pandémie, couches pour bébé, toiles de tente, lampe-torches...) qui ont été envoyés dans la zone sinistrée, dans le Sud de la Turquie, qui s'étend sur plus de 100 000 km² soit un cinquième du territoire français. 235 000 euros de dons financiers ont été reçus, ce qui a permis d'acheter 500 groupes électrogènes et de chauffer ainsi les sinistrés qui vivent dans une région aux températures très proches de 0 degré en cette période de l'année. "On est à 420 palettes préparées dont 330 envoyées, détaille Ibrahim Alci. Cinq semi-remorques sont partis en avion et cinq autres par voie terrestre. On a des kits d'hygiène (brosses à dents, dentifrices, savon,...), de l'alimentaire aussi avec des conserves, des radiateurs, des générateurs...".

Des palettes remplies d'aide humanitaire pour la Turquie © Radio France - Stéphane Barbereau

Les entreprises roubaisiennes et des environs se sont aussi mobilisées : une entreprise voisine de la future mosquée a payé des convois routiers pour acheminer l'aide humanitaire. Plusieurs enseignes appartenant à la famille Mulliez ont mis en place un système de dons via le terminal bancaire en arrondissant son achat à l'euro supérieur, une opération mise en place jusqu'à début mars chez Boulanger, Auchan, ou encore Leroy Merlin.

Des enfants cassent leur tirelire pour donner

Bénévole au sein de l'association, Filiz aide depuis le déclenchement de l'opération de solidarité, le 8 février dernier. Cette femme, dont les parents turcs ont migré en France, raconte des scènes très touchantes : "J'ai un petit garçon d'un an et demi qui est arrivé avec un paquet de couches et qui les a déposées. Il y a des petits jeunes qui sont venus avec leur tirelire pour faire un don pour la Turquie. C'est très touchant et émouvant".

Il est toujours possible de faire des dons matériels en se rendant au siège de l'association, 90, rue Daubenton à Roubaix ou via les réseaux sociaux .