Séisme en Turquie : un pompier tourangeau raconte les préparatifs de son départ

Aurélien Berger a été alerté à 7h49, ce lundi 6 février : "Urgent. Séisme majeur sud Turquie. Merci de répondre dès que vous pouvez. Dispo, pas dispo. Appel à l'aide internationale demandée." Aussitôt, le pompier qui vit à Manthelan s'est organisé en conséquence. A commencer par son packtage : "il n'est pas complètement fait mais j'ai un duvet, un matelas, un coussin, une couverture, des gants, mon casque, mes lunettes de protection, une ration alimentaire et le nécessaire de toilette" raconte celui qui a déjà connu des opérations similaires à Haïti ou aux Philippines, "ensuite il restera les courses de dernière nécessité comme des fruits sec et un passage à la pharmacie pour des médicaments."

"Si on arrive à sauver une dizaine de personnes, ce sera une réussite"

Aurélien Berger a immédiatement prévenu sa femme, "je sais que je peux compter sur elle", il part pour une dizaine de jours. Il va s'envoler avec une trentaine de ses camarades de l'ONG Pompiers de l'urgence internationale, dont un médecin et deux maîtres-chiens, direction Adana, une des villes les plus touchées par le séisme. Ce lundi matin, il gère l'organisation, envoie les sms et passe des coups de fil pour savoir qui est à la fois volontaire et laissé à disposition par sa caserne.

Pour cette mission, il a la responsabilité de la sécurité de l'équipe. "Notre priorité une fois arrivé c'est de trouver une zone sécurisée où installer nos tentes, car il peut y avoir des répliques du séisme. Il faut qu'on puisse être en sécurité pour ensuite porter secours." Les pompiers de l'ONG dormiront 4 heures par nuit. Ensuite, place aux opérations de secours. Les pompiers doivent visiter les habitations de leur secteur, faire les reconnaissances pour voir s'il y a des personnes vivantes, ou un éventuel danger comme des fuites de gaz. Ils sont aidés par des machines, mais aussi par les chiens, qui passent toujours à deux reprises.

Le plus difficile ? Faire face au désarroi de la population : "il y a forcément des gens qui nous sollicitent car ils veulent absolument qu'on aille vérifier leur habitation, raconte Aurélien Berger, on a les forces de l'ordre qui nous aident pour leur dire qu'on va passer, mais qu'on doit faire les choses dans l'ordre. Il y a de la tristesse et de la douleur dans leurs yeux. On reste humain avant tout et il y a toujours ce risque de se mettre à leur place. Il faut qu'on ait de la distance, qu'on garde la tête froide. C'est ce qui fait notre force. Si on arrive à sauver rien qu'une dizaine de personnes, pour nous ce sera une réussite."