Séisme en Turquie : un week-end de solidarité à Delle, où la communauté turque est présente

Liberté, égalité, fraternité. Devise parfois inscrite sur les façades des mairies. A Delle, on pourrait rajouter "Solidarité". Cette commune du Territoire de Belfort, frontalière avec la Suisse, accueille, aujourd'hui encore, une quinzaine d' Ukrainiens . Ces dernières semaines, des habitants d'origine turque ont sollicité la mairie pour faire un geste après le tremblement de terre qui a ravagé une partie de la Syrie et de la Turquie . Deux associations, soutenues par la municipalité, ont donc organisé en peu de temps tout un week-end de solidarité, ces vendredi, samedi et dimanche 24, 25 et 26 février.

Les habitants étaient en demande

"On a dans la commune des personnes qui sont vraiment touchées, dans leur famille, leurs amis, par ce tremblement de terre, raconte la maire, Sandrine Janiaud-Larcher. Une dame, restauratrice à Delle, kurde de Turquie, a organisé une collecte en vêtements chauds. Une autre dame est venue spontanément me dire qu'elle souhaitait organiser quelque chose". La mairie a donc hésité sur les dons à effectuer : matériels ? Financiers ? "Il était compliqué d'acheminer, rien n'était prévu. On a donc opté pour le financier, rapporte l'élue. C'est aussi le plus simple pour les sinistrés."

Le programme du week-end de solidarité organisé à Delle. - Comité de quartier de la Voinaie

Deux associations de la commune, l'association culturelle et sportive franco-turque, le comité de quartier de la Voinaie, ont donc préparé des animations, tout ce week-end, salle Jean-Jaurès (14 boulevard de Lattre de Tassigny), pour récolter des fonds au profit des sinistrés. Ils seront envoyés sur place via l'Unicef.

Cetin, de nouveau coiffeur le temps d'un week-end

Cetin, arrivé en France il y a huit mois, ne cesse de regarder les nombreuses vidéos/photos du tremblement de terre, sur son téléphone. © Radio France - Lise Dussaut

Comme vous pouvez le lire sur le programme ci-dessus, parmi les activités, "coiffure homme". C'est Cetin qui sera aux ciseaux. L'espace d'un week-end, il va retrouver le métier qu'il exerçait chez lui, en Turquie, avant de le quitter, pour des raisons politiques. Cela fait maintenant huit mois qu'il est à Delle, dans l'attente d'un titre de séjour. Sa famille étant encore sur place, ces dernières semaines ont été très éprouvantes.

