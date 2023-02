Séisme en Turquie : une ancienne Belfortaine repartie vivre à Gaziantep raconte

Depuis de longues heures, Hatice Duman est réfugiée dans sa voiture, avec son père. Cette ancienne Belfortaine vit aujourd'hui à Gazantiep, l'une des grandes villes de Turquie, proche de la zone touchée ce lundi par un terrible séisme . D'après un bilan toujours provisoire, plus de 2 000 personnes ont perdu la vie, en Turquie et en Syrie. Des milliers de bâtiments ne sont plus que décombres. A 70 kilomètres du chaos, Hatice Duman a ressenti les secousses. Elle s'est confiée à France Bleu Belfort-Montbéliard.

"Les tiroirs frappaient, la télé tombait"

"Depuis ce matin, cela a tremblé au moins dix fois, raconte-t-elle par téléphone. On s'est réveillés avec un bruit, et en tremblant. Les tiroirs frappaient, la télé tombait". Hatice est restée dans son lit jusqu'à ce que les secousses cessent. Une fois que ça ne bougeait plus, elle a rejoint sa voiture. Depuis, elle n'a pas bougé.

Hatice Duman prévoyait de passer la nuit dans la voiture avec son père. - Hatice Duman

De nombreux habitants enfermés dans leur voiture

"Autour de moi, tout le monde est dehors, décrit l'ancienne Belfortaine. A 70 kilomètres d'ici, les maisons sont par terre, tout le monde essaie de sortir les habitants coincés sous les décombres. C'est l'enfer, il y a trop de morts, ils ont besoin d'aide. Mais nous, on ne peut pas y aller. Toutes les routes sont détruites."

Comme Hatice, de nombreux Turques sont actuellement réfugiés dans leur voiture pour se mettre en sécurité. - Hatice Duman

Comme Hatice, de nombreux voisins se sont aussi enfermés dans leur voiture. Comme elle le montre sur des photos, les rues sont comme embouteillées. Et Hatice prévoir d'y passer la nuit : "On ne peut pas rentrer chez nous, on a peur que cela recommence. Alors on ne va rien faire, on va rester comme ça. D'autant qu'il neige, et qu'il fait froid."