L'île indonésienne des Célèbes a été frappée par un tremblement de terre et un tsunami vendredi. Le bilan, encore provisoire, s'est aggravé avec plus de 800 morts et des centaines de blessés dans la ville de Palu. La France a proposé son aide.

Le bilan provisoire du tremblement de terre, suivi du tsunami, qui a frappé l'île indonésienne des Célèbes s'est alourdi ce dimanche à plus de 800 morts et des centaines de blessés. "À 13h aujourd'hui, il y a 832 morts" essentiellement dans la ville de Palu, a annoncé Sutopo Purwo Nugroho, le porte-parole de l'agence de gestion des catastrophes. Ce bilan pourrait encore s'aggraver selon les autorités. Les secours continuent de dégager de nouvelles victimes des décombres de la ville dévastée de Palu.

Le président indonésien Joko Widodo s'est rendu dans la ville de Palu ce dimanche. Il a rencontré les militaires en charge de porter assistance à la population. Il leur a demandé "d'être prêts à travailler jour et nuit pour procéder aux évacuations" et aider la population.

Début de pillages dans la ville dévastée de Palu

La population, à court d'eau et de vivres, a commencé à piller les magasins. Pénurie de nourriture, d'eau et de carburant... les habitants ont commencé à se servir dans les supermarchés et des stations services.

La plupart des victimes ont été recensées jusqu'à présent à Palu, une agglomération de 350.000 habitants. Mais les autorités et les ONG s'inquiètent aussi de la situation dans la région de Donggala plus au nord, qui reste très incertaine. Les hôpitaux, dont certains ont été endommagés, peinent à faire face à l'afflux de victimes. Et de nombreux blessés sont soignés en plein air.

La France a proposé son aide

L'Élysée a annoncé dimanche que la France est prête à apporter son aide à l'Indonésie. "La France est aux côtés de l'Indonésie dans cette épreuve et se tient prête à apporter son soutien en lien avec les autorités indonésiennes", a précisé un communiqué, dans lequel le président Emmanuel Macron fait part de "sa tristesse et sa solidarité" avec l'Indonésie et les victimes.

Au moment du séisme, 71 étrangers, se trouvaient à Palu, a indiqué le porte-parole de l'agence de gestion des catastrophes. Les autorités cherchent encore à localiser trois Français.