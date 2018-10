Le bilan du séisme et du tsunami qui ont frappé vendredi soir l'île des Célèbes, en Indonésie, s'établit désormais à 1.234 morts, a annoncé mardi l'agence indonésienne de gestion des catastrophes.

Le bilan provisoire du tremblement de terre, suivi du tsunami, qui a frappé l'île indonésienne des Célèbes s'alourdit encore ce mardi avec plus de 1.200 morts et des centaines de blessés.

La ville côtière de Palu ainsi que la région de Donggala, plus au nord, ont été dévastés vendredi soir par un séisme de magnitude 7,5 suivi d'un tsunami avec des vagues atteignant

jusqu'à six mètres de hauteur.

Les autorités indonésiennes ont accepté lundi l'aide proposée par plusieurs pays, dont la France.

La France a proposé son aide

L'Élysée a annoncé dimanche que la France est prête à apporter son aide à l'Indonésie. "La France est aux côtés de l'Indonésie dans cette épreuve et se tient prête à apporter son soutien en lien avec les autorités indonésiennes", a précisé un communiqué, dans lequel le président Emmanuel Macron fait part de "sa tristesse et sa solidarité" avec l'Indonésie et les victimes.

Trois Français recherchés

Au moment du séisme, 71 étrangers, se trouvaient à Palu, a indiqué le porte-parole de l'agence de gestion des catastrophes. Sur ce total, il y a "trois Français dont on ne connaît pas la situation", ainsi qu'un Malaisien et un Sud-Coréen. Les autres ressortissants étrangers ont été retrouvés ou évacués, dont un Allemand, un Belge, un Singapourien, dix Vietnamiens, 32 Thaïlandais et 21 Chinois. Les autorités cherchent encore à localiser les trois Français.