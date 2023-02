Séismes en Turquie et en Syrie : plus de 4.300 morts, course contre la montre pour aider les rescapés

Le temps presse pour retrouver des survivants. 24 heures après le premier séisme qui a dévasté le sud de la Turquie et le nord de la Syrie, suivi d'une deuxième violente secousse quelques heures plus tard, la course contre la montre continue pour ses secouristes pour tenter de trouver des survivants sous les décombres.

Et la chute radicale des températures fait courir un risque supplémentaire d'hypothermie aux blessés, coincés dans les ruines.

Plus de 4.300 morts

Selon le dernier bilan officiel, plus de 4.300 personnes ont trouvé la mort dont 2.921 en Turquie selon l'organisme public de gestion des catastrophes (Afad) et plus de 1.440 en Syrie. La première secousse, de magnitude de 7.8, ressentie jusqu'au Liban, à Chypre et même au Groenland, a été suivie par un deuxième séisme, de magnitude 7.5. Au total, plus de 185 répliques ont été enregistrées.

Le nombre de blessés est évalué à près de 15.000 côté turc, plus de 3.500 côté syrien.

Ce mardi matin, un nouveau séisme de magnitude 5.6 a été signalé dans le centre de la Turquie, selon le Centre européen de veille sismologique.

7.840 personnes sauvées des décombres

Les secours se sont acharnés dans le froid, sous la pluie battante ou la neige, parfois à mains nues, pour sauver chaque vie qui pouvait l'être. Le déploiement des secours a permis d'extraire 7.840 personnes des décombres en Turquie, où près de 5.000 bâtiments sont complètement effondrés.

Ainsi, une enfant de sept ans a pu être sortie des ruines à Hatay, à la frontière syrienne, sous les yeux de l'AFP, après plus de 20 heures de terreur, le pyjama maculé de poussière.

Partout les habitants se mobilisent et tentent de dégager les ruines à mains nues, utilisant des seaux pour évacuer les débris.

Mais le bilan risque encore de s'alourdir, un grand nombre de personnes restant piégées sous les bâtiments effondrés. La pluie et la neige, tombée par endroits en abondance, et la baisse des températures rendent la situation encore plus précaire.

La France envoie 136 pompiers

L'aide internationale devait commencer à arriver ce mardi matin en Turquie. Le ministère de l'Intérieur français a annoncé l'envoi de 136 pompiers pour aider les populations touchées. Dans le détail, ce sont deux détachements de recherche et secours sous décombres du ministère qui vont être envoyés sur place.

Le premier comporte 71 sapeurs-sauveteurs et 4 chiens de l’Unité d’instruction et d’intervention de la Sécurité civile n°1 de Nogent-le-Rotrou (Eure-et-Loir). Le second comporte 65 sapeurs-pompiers et 6 chiens de la zone de défense et de sécurité d’Île-de-France.

Les Français envisageaient de se rendre en particulier à Kahramanmaras, épicentre du premier séisme, région difficile d'accès et profondément meurtrie ensevelie sous la neige.

L'association ULIS, basée sur la Côte d'Azur, a également annoncé l'envoi de sept secouristes .

La diaspora turque de France sous le choc

En France, les ressortissants turcs ou d'origine turque ont appris la nouvelle à la télévision ou sur les réseaux sociaux. Les coups de téléphone vers la Turquie se sont multipliés, les familles étant parfois sans nouvelle de leurs proches, comme en Dordogne , en Lorraine ou à Valence, où l'association franco-turque lance une cagnotte .

France Bleu Belfort Montbéliard a recueilli le témoignage d'une ancienne Belfortaine, qui vit aujourd'hui à Gaziantep, près de l'épicentre du premier séisme. Hatice Duman raconte que la terre a tremblé "au moins 10 fois dans la nuit" .

Biden promet "toute l'aide nécessaire"

Le président américain Joe Biden a promis lundi à son homologue turc Recep Tayyip Erdogan "toute l'aide nécessaire, quelle qu'elle soit".

Il a présenté "ses condoléances au nom du peuple américain" et assuré que les équipes de secours envoyées par les Etats-Unis seraient "déployées rapidement pour soutenir les efforts de recherche et de secours", selon un communiqué de la Maison Blanche sur l'échange entre les deux dirigeants.

Deux détachements américains de 79 secouristes chacun se préparaient lundi à se rendre sur place, selon la Maison Blanche.

Plus de 300 militaires russes déjà sur place

Selon le président turc, 45 pays ont proposé leur aide.

Parmi eux, la Russie, principal allié du régime de Damas. Moscou a promis des équipes de secours "dans les prochaines heures" qui ont suivi le séisme. Selon l'armée russe, plus de 300 militaires sont déjà sur les lieux pour aider les secours.

La Syrie assure que l'aide sera acheminée "à tous les Syriens"

L'ambassadeur syrien aux Nations unies a assuré lundi à l'ONU que cette aide irait "à tous les Syriens sur tout le territoire", dont une partie n'est pas sous le contrôle du gouvernement. Dans ces zones tenues par les rebelles, frontalières de la Turquie au nord-ouest de la Syrie, au moins 700 morts ont été dénombrés.

L'aide humanitaire dans les zones rebelles arrive généralement par la Turquie. Mais les quatre points de passage ont été progressivement réduits sous la pression de la Syrie et de son allié russe, à tel point qu'il n'en reste plus qu'un à ce jour.

Des combattants de Daesh se sont évadés d'une prison

Profitant du chaos créé par le tremblement de terre, une vingtaine de combattants présumés du groupe Etat islamique se sont évadés d'une prison militaire à Rajo (Syrie), contrôlée par des rebelles pro-turcs. La prison compte 2.000 détenus, dont environ 1.300 soupçonnées d'avoir combattus pour l'EI.

"A la suite du tremblement de terre, qui a affecté Rajo, les détenus ont lancé une mutinerie et ont pris le contrôle de certaines parties de la prison", a indiqué une source à l'AFP. L'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH), une ONG établi à Londres, a confirmé la survenue d'une mutinerie mais a précisé ne pas être en mesure de dire si des prisonniers s'étaient évadés.

La Fondation de France lance "un appel aux dons"

"Nous avons décidé de mobiliser le fonds d'urgence à hauteur de 100.000 euros", a déclaré ce lundi sur franceinfo Axelle Davezac , directrice générale de la Fondation de France, après le tremblement de terre.

"Nous lançons un appel aux dons car nous avons besoin de la générosité des donateurs pour accompagner toutes ces personnes qui ont tout perdu qui sont tellement frappées et sidérées par la manière dont leur vie a basculé", a ajouté Axelle Davezac.

Pour faire un don, il faut se rendre sur le site de la Fondation de France .

"Tout s'est effondré"

"Avec ma femme et mes enfants, nous avons couru vers la porte de notre appartement au troisième étage. Dès que nous l'avons ouverte, le bâtiment tout entier s'est effondré", a raconté Oussama Abdelhamid, un habitant d'un village syrien frontalier de la Turquie, soigné à l'hôpital Al-Rahma dans la ville de Darkouch. Il a "miraculeusement" survécu avec sa famille.

A Sanliurfa, ville du sud-est turc, au bord d'un grand boulevard, des dizaines de secouristes tentaient dans la soirée d'extraire des survivants d'un immeuble de sept étages réduit à néant.

"Il y une famille que je connais sous les décombres", explique à l'AFP Ömer El Cüneyd, un étudiant syrien de vingt ans qui habite non loin de là.

"Tout le monde a peur"

Des dortoirs ont été ouverts par les autorités locales turques dans les gymnases ou les collèges ou même dans les mosquées afin d'héberger les rescapés. Mais par crainte de nouveaux séismes, nombre d'habitants ont préféré passer la nuit dehors, comme à Sanliurfa, dans le sud-est turc.

"Qui n'a pas peur ? Tout le monde a peur !", assurait Mustafa Koyuncu, 55 ans, entassé avec sa femme et ses cinq enfants dans la voiture familiale.

"Nous n'avons nulle part où aller, nous avons peur", a déclaré Mehmet Emin Kiliç, rassemblé autour d'un feu au pied d'un immeuble de son quartier avec sa femme, ses quatre enfants et d'autres membres de sa famille.

Les mêmes scènes étaient visibles dans la journée à Diyarbakir, la grande ville à majorité kurde du sud-est de la Turquie.

"Ma soeur et ses trois enfants sont sous les décombres. Aussi son mari, son beau-père et sa belle-mère. Sept membres de notre famille sont sous les débris", y disait lundi matin Muhittin Orakci, devant un immeuble effondré.

Le bilan risque encore d'évoluer dans les villes touchées, Adana, Gaziantep, Sanliurfa, Diyarbakir notamment. A Iskenderun et Adiyaman, ce sont les hôpitaux publics qui ont cédé sous l'effet du séisme, survenu à une profondeur d'environ 17,9 kilomètres.

Le séisme le plus meurtrier depuis 1999 en Turquie

Ce séisme est le plus important en Turquie depuis le tremblement de terre du 17 août 1999, qui avait causé la mort de 17.000 personnes, dont un millier à Istanbul.

Le chef de l'Etat turc a décrété un deuil national de sept jours et la fermeture des écoles pour la semaine.