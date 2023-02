Séismes en Turquie et Syrie : la communauté turque de Châteaubriant en action

C'est à la Halle de Béré que l'association culturelle turque de Châteaubriant collecte les dons : couvertures, couettes, vêtements, produits d'hygiène, etc.

A Châteaubriant (Loire-Atlantique) vit une forte communauté turque : 10-15% de la population a des origines turques. Forcément, depuis lundi matin et les deux tremblements de terre qui ont frappé le sud-est de la Turquie, mais aussi le nord de la Syrie, cette communauté s'organise pour venir en aide aux rescapés. Avec les premiers dons dès ce mardi matin à la Halle de Béré.

ⓘ Publicité

Quelques-uns des dons déposés ce mardi matin à Châteaubriant. © Radio France - Leila Mechaouri

Les produits recherchés

L'association culturelle turque de Châteaubriant cherche des produits neufs pour des raisons sanitaires, liées au Covid :

- des vêtements et chaussures pour enfants et adultes, des écharpes, des bonnets, des couvertures, des sacs de couchage, des gants, des draps, des vêtements de pluie

- ds kits d'hygiène, des protections féminines, des couches pour bébés, tétines, biberons et nourriture pour bébés

- du matériel, type radiateur électrique portatif, lampe de poche, tente de camping.

Les bénévoles seront présents ce mardi, mercredi et jeudi, de 8h à 12h et de 13h30 à 17h. Ce sera jusqu'à 18h, ce vendredi et samedi. L'association espère un envoi sur place en début de semaine prochaine.

Pour des raisons sanitaires, liées au Covid, l'association veut des produits neufs. © Radio France - Leila Mechaouri

loading