Séismes en Turquie : "un défilé de corbillards" décrit un habitant de Dordogne parti s'occuper des morts

"Je n'ai jamais vu autant de corbillards" raconte Serge Wilkins. Ce thanatopracteur de 65 ans installé à Vanxains, en Périgord Vert, revient d'une semaine en Turquie (du 14 au 23 février dernier). Après les violents séismes du 6 février qui ont fait des dizaines de milliers de morts , il est parti s'occuper des morts avec une trentaine d'autres thanatopracteurs venus de toute l'Europe. Ils font tous partie d'une association internationale mobilisée lors des grandes catastrophes pour aider à préparer les corps avant les enterrements.

Le Périgourdin est resté sept jours sur place - Serge Wilkins

Serge Wilkins a été appelé juste après le premier tremblement de terre le 6 février dernier et en quelques jours, il s'est retrouvé au milieu des décombres à Kahramanmaraş, l'épicentre du séisme. Il raconte qu'il était assis sur un bulldozer qui soulevait des tonnes de gravats dans les décombres de cette ville de plus d'un million d'habitants.

Il guidait le conducteur et s'occupait des cadavres retrouvés : "On était les yeux de la machine dans les décombres. Je revois encore ces deux dames qui étaient en pleurs qui disaient "regardez, c'est ma fille, regardez comme elle est belle, elle est là, trouvez-la", c'est ça qui était le plus dur".

Des gymnases transformés en morgues

Les corps retrouvés dans les décombres étaient ensuite transportés dans de grands gymnases transformés en morgues : "ils arrivent dans des cercueils ou dans des housses, je n'ai jamais vu autant de corbillards dans ma vie. On faisait une désinfection des corps qui était une alternative à la toilette rituelle".

Pendant cette semaine sur place, Serge Wilkins s'est occupé des corps et il a rencontré les familles qui, malgré le drame qu'elles venaient de vivre, ont pris le temps de remercier le Périgourdin et ces collègues. Depuis son retour en Dordogne, le thanatopracteur de Vanxains a le dos bloqué, usé par cette semaine intense, mais s'il fallait repartir, il n'hésiterait pas une seconde.