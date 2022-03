Semaine de la presse à l'école : comment s'informer sur l'Ukraine ? Le dilemme des professeurs isérois

Comment s'informer ? Apprendre à vérifier ses sources ? Quels sont les outils de fact-checking disponibles ? Toutes ces questions sont cruciales depuis un mois et le début de la guerre en Ukraine. "Les questions sont très nombreuses, elles vont du questionnement rationnel aux angoisses directes", explique Simon Pivot, professeur au lycée Pierre-Béghin de Moirans et membre de l’association des professeurs d’histoire-géographie de l'Isère.

Racontez nous quels rapports ont vos élèves aux médias, à la presse ? Comment est-ce qu'ils s'informent ?

Alors, les élèves ont un rapport très réguliers aux médias, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Ils sont très intéressés. Ils ont un intérêt très fort pour de l'immédiat et de l'inédit, et ils vont souvent avoir un sentiment de recul face à l'effrayant ou le démoralisant. Donc c'est pour ça qu'ils sont plus intéressés par les médias "nouveaux" comme TikTok, Instagram, Brut ou Quotidien.

Est-ce que vos élèves s'informent encore sur les médias traditionnels ?

Oui les médias traditionnels peuvent encore avoir leur place, si c'est quelque chose qui est inscrit dans la culture familiale le soir, avant de manger, ou encore éventuellement le matin en écoutant la radio, en allant au collège avec les parents. Certains aussi à la fin du lycée, vont développer un intérêt, éventuellement, pour des podcasts radio. Ça reste encore possible.

Arrivent-ils à faire la différence entre les infos et les fake news ? J'imagine que c'est le défi aujourd'hui...

Tout dépend des âges. À la fin de leur scolarité, ils ont quand même une bonne capacité à repérer les éléments d'information, à les différencier des intox les plus grossières. La difficulté devient plus que réelle lorsqu'il s'agit de débats de société, lorsqu'il s'agit de prendre position. Je pense notamment à la situation du Covid : "oui ou non" au port du masque, "oui ou non" à la vaccination, etc. Là, ils sont beaucoup plus facilement touchés par les infox et les fake news. D'où le recul qu'ils ont par rapport à l'information. Ils vont préférer parfois prendre un recul total et se désintéresser de l'information pour ne pas se faire piéger.

Et sur la guerre en Ukraine, est-ce qu'ils s'y intéressent ? S'informent-ils là-dessus ?

Oui, bien sûr. La guerre en Ukraine fait forcément partie des sujets d'actualité. La guerre a commencé quatre jours avant la rentrée des classes de février/mars donc la question était sur toutes les lèvres. Les questions sont souvent très nombreuses, elles vont souvent du questionnement rationnel ("Pourquoi cette guerre ? Quels sont les enjeux ?") aux questions liées à des angoisses directes (Est-on à l'approche d'une nouvelle guerre mondiale ?). Dans les faits, les questions vont dépendre surtout de l'âge et du niveau des élèves, qu'ils soient au collège ou au lycée -ou même après, en études supérieures- les approches et les points de vue, évidemment, ne seront pas toujours les mêmes.

Et comment vous pouvez aider ces élèves à appréhender la situation ?

Alors, en réalité, c'est assez complexe. À l'occasion de la Semaine de la presse, beaucoup de collègues se seront intéressés à la question de la guerre en Ukraine. Et ce n'est pas toujours évident, puisqu'on est encore en plein dedans. C'est très compliqué pour nous, enseignants, d'avoir un regard véritablement objectif et large sur toute la situation, puisqu'on a nous mêmes très peu d'informations vérifiées sur la guerre en Ukraine.

Quels outils vous pouvez tout de même utiliser ?

Dans un premier temps, on peut faire des comparatifs d'informations, voir la différence de traitement. Et puis essaie de faire le lien avec des éléments de cours, en particulier dans la spécialité géopolitique au lycée. Certains élèves nous le demandent d'ailleurs avec leurs propres questionnements. Après, devant nos élèves, on essaie surtout de jouer la prudence et l'humilité face à l'urgence de la situation, parce qu'on a bien conscience que celle-ci peut évoluer de jour en jour, voire d'heure en heure. Donc leur dire qu'on ne va surtout pas se lancer dans de la prédiction et de la boule de cristal.