"Si vous nous aidez, on vous sauvera" : plusieurs centaines de manifestants à Bordeaux pour soutenir l’Ukraine

L’hymne ukrainien résonne au milieu des sanglots et des "Slava Ukraini !" ("vive l’Ukraine !"). Plusieurs centaines de manifestants se sont réunis, samedi 26 février, place de la Victoire à Bordeaux, pour soutenir l’Ukraine, sous invasion russe depuis trois jours. À l’appel d’associations comme Ukraine Amitié, ils sont venus lancer un appel à l’aide pour demander des renforts financiers et militaires à la France.

Elena n’arrive plus à arrêter ses larmes, tenant du bout des doigts une affiche affichant la carte de l’Ukraine et plusieurs colombes symbolisant la paix. "Je suis arrivée au mois de juin l’an dernier, je suis en train d’apprendre le français", indique la jeune femme. "J’ai encore toute ma famille et mes amis à Kiev, je n’arrête pas de pleurer en y pensant. Mon frère va prendre les armes pour se défendre, il faut aider les soldats ukrainiens !"

Elena (à droite) est installée à Bordeaux depuis quelques mois seulement. © Radio France - Bastien Munch

Une prise de conscience "générale"

Un peu plus loin dans le cortège, Luc est entouré de drapeaux ukrainiens bleu et jaune. Lui est Français mais est marié à une Ukrainienne depuis 20 ans. "L’Ukraine, c’est un peu ma deuxième patrie", explique le Bordelais. "Je ne connaissais pas du tout l’Ukraine et j’y ai trouvé un peuple tellement accueillant et généreux. C’est terrible pour eux…" Cependant, Luc se réjouit de la mobilisation de plus en plus massive en France. "Il y a une prise de conscience générale. En 2014, au moment de la guerre en Crimée, on était que quelques dizaines à manifester à Bordeaux. Aujourd’hui on est des centaines, les gens se rendent compte que c’est juste aux portes de l’Europe."

Luc et sa famille franc-ukrainienne avaient déjà manifesté en 2014, lors de l'invasion de la Crimée. © Radio France - Bastien Munch

Ces Ukrainiens installés en France demandent donc l’aide de l’Occident. "Il faut aller beaucoup plus loin dans les sanctions", explique Oxona, une Ukrainienne installée à Bordeaux depuis vingt ans, elle aussi très émue pendant l’hymne ukrainien. "Nos soldats vont vous défendre mais il faut absolument que l’Europe les aide. Ce n’est pas loin de la France, et Poutine ne s’arrêtera pas à l’Ukraine, ce n’est que le début ! Si vous nous aidez, on vous sauvera !", crie-t-elle.

"Nous n'accusons pas le peuple russe mais son dirigeant", disent les manifestants. © Radio France - Bastien Munch

La présidente de l’association Ukraine Amitié prend aussi la parole pour détailler les aides que chacun peut apporter à son échelle, notamment dans le futur accueil des réfugiés ukrainiens. Une adresse mail a été mise en place pour que les volontaires se signalent. D’autres personnalités politiques étaient présentes dans le cortège bordelais, comme le maire de Bordeaux Pierre Hurmic et la maire de Paris Anne Hidalgo. La candidate socialiste à la présidentielle tient d’ailleurs dans la foulée un meeting au Palais des Congrès de Bordeaux, en soutien au peuple ukrainien.