Ce 24 août marque les six mois de l'invasion russe en Ukraine, mais également le 31e anniversaire de l'indépendance du pays. L'occasion de faire le point sur l'intégration des réfugiés en Gironde. Témoignage et état des lieux.

Six mois après le début de l'invasion russe en Ukraine, la lente intégration des réfugiés

"Ça a été très compliqué de vivre sans savoir où nous allions dormir le mois d'après". Valeria, Ukrainienne de 34 ans, est arrivée à Bordeaux au mois de mars avec son fils de 8 ans. Elle a d'abord trouvé un logement via Facebook. Au total, à ce jour, elle a occupé trois logements différents. Aujourd'hui, elle vit dans le centre-ville, dans un appartement généreusement prêté. Elle s'estime "chanceuse" et déplore le manque d'accompagnement dans ses démarches.

"On manque encore aujourd’hui de sources officielles. Il n'y a pas de schéma type sur les démarches à suivre, sur la façon dont on doit s'y prendre lorsque l'on fuit la guerre", regrette-t-elle. Heureusement, elle dit avoir pu compter sur l'aide et les conseils de volontaires ukrainiens déjà passés par des démarches similaires.

En Ukraine, elle était accessoiriste pour des films et des séries. Ici, en Gironde, elle a réussi à décrocher des petits boulots, notamment chez des fleuristes, mais avec la barrière de la langue, elle peine à trouver un emploi stable. "Je continue de chercher dans mon domaine. Ça m’aiderait beaucoup, non seulement pour pouvoir gagner de l'argent, mais aussi pour améliorer mon état psychologique en faisant quelque chose que j'aime… Mais c'est plus un rêve qu'une réalité", lâche la jeune femme.

État des lieux

La situation traversée par Valeria est loin d'être un cas à part, selon Albina Kozlova, présidente de la Maison ukrainienne, association qui accompagne les réfugiés ukrainiens depuis le mois de mai. "Ça a très bien commencé, il y avait plein de familles qui étaient prêtes à accueillir, vraiment un énorme élan de solidarité envers les réfugiés ukrainiens. Et puis, petit à petit, ce qui est normal, ça s'est essoufflé".

Le travail ou le logement, ce sont les deux gros problèmes que rencontrent les Ukrainiens à Bordeaux

La présidente associative espérait un relais de la part de l'État, via la préfecture, mais "ça s'avère très compliqué", assure-t-elle. "De plus en plus de gens se retrouvent à la rue parce qu'ils ne trouvent pas de logement. Le travail ou le logement, ce sont les deux gros problèmes qu'ils rencontrent aujourd'hui à Bordeaux."

Commémoration et festivités

Pour commémorer les six mois depuis le début de l'invasion russe, une marche est organisée ce mercredi 24 août par trois associations en soutien aux Ukrainiens (Ukraine Amitié, la Maison ukrainienne et Aide Nova Poshta). Départ à 19 heures du Parvis des Droits de l'Homme à Bordeaux, pour terminer Place de la Bourse. Dimanche 28 août, un pique-nique est organisé au Jardin Public, cette fois pour célébrer le 31e anniversaire de l'indépendance de l'Ukraine.